Детские лагеря в Бердске отбирают воду у жителей многоэтажки

Жители дома №53 на улице Большевистской в Новом посёлке Бердска столкнулись с отсутствием холодной воды. Наталья Томашевская сообщила, что проблема хроническая и мешает выполнению даже базовых гигиенических процедур. Администрация Бердска не обнаружила аварий, но предположила, что снижение давления в системе связано с массовым открытием санаториев и лагерей, увеличивающих потребление воды.

Томашевская осталась недовольна ответом. Она подчеркнула, что проблема с водоснабжением затрагивает весь поселок. Перебои случаются регулярно, каждое лето, а вместе с ними отключается и горячая вода, когда наступает отопительный сезон. По словам Томашевской, управляющая компания ссылается на недостаточное давление воды на верхних этажах как на причину проблемы.

В администрации Бердска рассказали изданию Om1 Новосибирск, что МУП «КБУ» не производило отключение холодного водоснабжения потребителям в п. Новый.

— Подача холодной воды в дом по ул. Большевистская, 53 обеспечена в штатном режиме. Принимая во внимание, что в данный период времени установилась высокая температура наружного воздуха и идет большой разбор воды на полив, заполнение бассейнов детскими летними лагерями, а также учитывая геодезически высокое место расположения указанного жилого дома, периодически наблюдается падение давления во внутридомовой сети, — дополнили в администрации.

Для стабильного водоснабжения верхних этажей жилого дома №53 на улице Большевистской нужно установить местные насосные станции. Это повысит давление в водопроводных сетях внутри дома.С января 2024 года жители дома по адресу Большевистская, 53 сообщали о перебоях с водоснабжением. На данный момент зарегистрировано одно такое обращение в администрацию города Бердска.

Ранее редакция сообщала о том, что жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света. Управляющая компания на звонки не отвечает.