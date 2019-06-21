Правительство РФ изменило требования к размещению детсадов в жилых домах

Требование к проектной документации повторного использования будет сохранено только для строительства новых зданий детсадов, а на приобретение помещений под детсады в ранее построенных зданиях эти требования распространяться не будут. Соответствующее постановление принято Правительством России.

— Использование первых этажей жилых домов для размещения детсадов в некоторых случаях является единственным вариантом решения проблемы доступности дошкольного образования, — говорится в постановлении.

Отмечается, что применение такого варианта размещения детсада ограничивается требованием использования в отношении детских садов проектной документации повторного использования. При этом проектная документация ранее возведённых жилых домов тоже должна относиться к экономически эффективной проектной документации повторного использования.

— Выполнение этих условий в отношении давно построенных жилых домов не всегда возможно, — подчеркивается в документе.

Поэтому подписанным постановлением требование об использовании проектной документации, разработанной с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования, сохранено только для строительства новых зданий детсадов, а на приобретение помещений под детсады в ранее построенных зданиях эти требования распространяться не будут.

Ожидается, что принятые решения позволят расширить возможности регионов по созданию новых мест для детей до трёх лет, особенно там, где высока плотность жилой застройки и отсутствуют возможности строительства отдельных зданий детских садов с учётом действующих требований, и тем самым будут способствовать достижению к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.

Фото: pixabay.com, автор- Iwona_Olczyk