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Проект передовой инженерной школы НГУ представили президенту

  • 22/09/2022, 10:34
передовые инженерные школы
Ее руководитель также выступил с предложением создать программу стратегического лидерства для научных организаций.

Во время рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Великий Новгород состоялась встреча главы страны с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами, среди которых присутствовал руководитель ПИШ «Когнитивная инженерия» Новосибирского государственного университета, директор НОЦ «Газпромнефть – НГУ» Сергей Головин. Об этом сообщила пресс-служба университета.

новости Новосибирска

НГУ создаст передовую инженерную школу

— Новосибирск — территория с высокой концентрацией науки и разработок. У нас 33 института, очень мощный Технопарк. И целью нашей передовой инженерной школы мы видим объединение интеллектуальных наработок институтов, практического опыта, который есть в технологических компаниях Академпарка, и главное — видения этого рыночного продукта, который нам обеспечивают наши индустриальные партнеры, такие как ПАО «Газпром нефть», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева». Мы работаем над рядом интересных, конкретных задач, — прокомментировал Головин особенности школы НГУ.

Он предложил запустить программу лидерства, аналогичную «Приоритет 2030» и федеральному проекту инженерных школ, для научных организаций.

— Мы видим, как хорошо влияет на развитие университетов программа стратегического лидерства «Приоритет 2030», которая была запущена в прошлом году, и программа передовых инженерных школ, которая запущена в этом году. Мне кажется, что подобные программы лидерства нам нужны и для научных институтов, — объяснил Сергей Головин.

Владимир Путин поддержал данную инициативу:

— Нужно приоритизировать, посмотреть. Вы уже назвали, что такие возможности существуют, некоторые вещи запущены. Давайте посмотрим поконкретнее, что вы имеете в виду, надо с этим разобраться. Если это не влезает в уже действующие программы, надо посмотреть по поводу того, чтобы запустить что-то новое. А так идея сама по себе [хорошая].

Напомним, в июне этого года НГУ выиграл грант 84,5 млн рублей на создание передовой инженерной школы «Когнитивная инженерия», основными тематиками которой станут аэрокосмическое приборостроение, биологические сенсорные системы, геофизические системы для нефтегазовой отрасли. Ожидается, что участие в федеральном проекте позволит к 2030 году увеличить число НИОКР, выполняемых университетов в указанных областях, в 10 раз по сравнению с 2022 годом, что составит более 1,5 млрд рублей ежегодно. Предполагается, что НГУ пройдет через необходимую трансформацию от исследовательского университета к предпринимательскому, выпускники которого будут лидерами формирования и реализации комплексных инженерных проектов.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации с инженерными кадрами

Фото пресс-службы НГУ

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Рубрики : Образование Технологии Наука

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : программа лидерства Передовые инженерные школы


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