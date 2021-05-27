Финансовые цели большие и маленькие: как достигать безопасно и выгодно

Сбережения играют важную роль в достижении финансовых целей. Но как накопить и увеличить свой капитал безопасно? Ответ есть. Вклады – один из самых надежных способов на сегодняшний день.

А открытие депозита в Банке Акцепт станет наиболее оптимальным решением. Уже 30 лет банк решает денежные вопросы Новосибирска. А с 2004 года является участником системы страхования вкладов. Депозиты в Банке Акцепт не только позволят сохранить ваши сбережения, но и не дадут им обесцениться за счет инфляции.

Но самое главное, недавно в Банке Акцепт произошел большой рост ставок по вкладам физических лиц в рублях! Это значит, что вы сможете выгодно вложить сбережения по ставке до 6,5% годовых.

Банк Акцепт предлагает широкую линейку вкладов. Специалисты банка помогут подобрать наиболее подходящий, исходя из ваших целей. Например, для таких крупных целей, как приобретение автомобиля, недвижимости или оплата образования, лучше подойдут вклады с длительным сроком. Проценты по ним выше, а условия пополнения и досрочного расторжения договора достаточно строгие. Упущенная выгода при досрочном снятии средств стимулирует накопить необходимую сумму.

Но возможно открыть и депозит, с которого можно в любой момент снять и внести необходимую сумму. Он подойдет для краткосрочных накоплений или контроля текущих расходов.

Кстати, одно из основных отличий вкладов Банка Акцепт – возможность сохранения выплаченных процентов при досрочном расторжении. Это условие действует по всем Пенсионным вкладам и на длительных сроках.

Если вы давно хотели открыть вклад, но не знали где это сделать, то самое время обратиться в Банк Акцепт!

Специально для вас в банке подобрали наиболее выгодные предложения по депозитам физических лиц в рублях:

Высший пилотаж – до 6,5% годовых

Максимум – до 5,6% годовых

Пенсионный – до 5,3% годовых

Устойчивый процент – 5,2% годовых

А для тех, кто интересуется получением повышенной прибыли, будет интересен вклад «Новые возможности» с повышенной ставкой до 6,5%. Вклад предполагает заключение договора Накопительного или Инвестиционного страхования жизни. За несколько лет вы сможете накопить крупную сумму. Дополнительным бонусом станет повышенный процент по депозиту и возможность получения налогового вычета.

Преумножьте свои сбережения в Банке Акцепт безопасно и выгодно!

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

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