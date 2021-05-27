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Ученые создали спектральный комплекс для аналитического контроля материалов атомной промышленности

  • 27/05/2021, 10:27
Автор: Марина Санькова
ngtu
Использование комплекса позволило обеспечить выпуск тепловыделяющих сборок для реакторов нового поколения в Швеции и Финляндии.

Ученые кафедры оптических информационных технологий НГТУ НЭТИ, Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ СО РАН) вместе с компанией «ВМК-Оптоэлектроника» разработали комплекс оптического спектрального оборудования для определения массовых долей элементов Периодической системы Менделеева в веществах и материалах.

Не имеющий аналогов в России и за рубежом комплекс обладает высокими показателями качества химического анализа. Он способен одновременно определять большое количество элементов, имеет широкий диапазон определяемых концентраций, высокую чувствительность и точность.

— Большой вклад в разработку внесли сотрудники центральной заводской лаборатории Новосибирского завода химконцентратов, куда был внедрен созданный комплекс, — сообщил заведующий кафедрой оптических информационных технологий НГТУ НЭТИ, заведующий лабораторией оптических информационных систем ИАиЭ СО РАН Владимир Лабусов.

Он отметил, что внедрение комплекса на Новосибирском заводе химконцентратов позволило расширить номенклатуру и качество выпускаемой предприятием продукции, повысить ее конкурентоспособность на зарубежном рынке топлива для атомных электростанций, а также литиевой продукции.

За разработку и внедрение этого комплекса авторскому коллективу ИАиЭ СО РАН, предприятию «ВМК-Оптоэлектроника» и Новосибирскому заводу химконцентратов присуждена государственная премия Новосибирской области.

Разработанные коллективом ученых и инженеров комплекс приборов и методики анализа материалов атомной промышленности успешно применяются и на других предприятиях и в организациях: Сибирский химический комбинат (г. Северск Томской области), Машиностроительный завод (г. Электросталь Московской области), Научно-исследовательский институт атомных реакторов (г. Димитровград Ульяновской области), РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина (г. Снежинск Челябинской области) и пр.

Фото предоставлено Управлением информационной политики НГТУ

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Регионы: Новосибирск

Теги : ученые НГТУ НЭТИ научные разработки


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