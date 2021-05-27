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Яна Фомина: После карантина наша выручка выросла и продолжает расти

  • 27/05/2021, 09:00
Автор: Мария Садыкова
yana
У молодой новосибирской предпринимательницы Яны Фоминой уже солидный портфель реализованных успешных бизнес-проектов: итальянская траттория «Тесту Место», кулинарная школа «Кухня за Кулисами», покешная Poke Top, школа латиноамериканских танцев Latina Top, кондитерская My Cake.

Во всех проектах она выступала в роли сооснователя и идейного вдохновителя вместе с Анастасией Спириной. О том, как мечты детства воплощаются в реальность, о личном бренде, а также об адаптации бизнеса к работе в условиях пандемии Яна рассказала корреспонденту бизнес-портала Infopro54.

Сфера общественного питания — это достаточно сложный сегмент бизнеса: чтобы открыть ресторан, нужно пройти кучу инстанций, а чтобы удержать его на плаву, необходимо грамотно выстраивать маркетинговую стратегию.

— Яна, большая часть ваших проектов связана с общепитом. Так совпало или это было целенаправленное решение: вам было тесно в одной категории и вы решили попробовать себя в разных форматах?

В моей семье существовала традиция: когда я была ребенком, то каждый раз после посещения театра мы с родителями ходили в рестораны. К этим визитам, естественно, очень тщательно готовились: красивое платье, макияж, праздничное настроение — и весь день в предвкушении чего-то замечательного, что произойдет вечером. Неудивительно, что для меня поход в ресторан равен празднику.

Лично мне уже в то время было очень интересно ходить в рестораны, причем я изучала именно процессы работы кухни, как все происходит изнутри. Я рано начала готовить, увлеченная теми блюдами, которые нам подавали в ресторане, плюс, конечно же, хотела удивить маму. В раннем возрасте поняла, что хочу работать и развиваться в сфере общественного питания.

— Какой бизнес-проект стал вашим стартапом?

— Самым первым бизнесом у меня была кулинарная школа «Кухня за Кулисами», открылась она 7 лет назад, изначально находилась на улице Инской. Я просто арендовала помещение под мероприятия, по расписанию проводила мастер-классы. Со временем формат изменился: мы стали проводить корпоративы, дни рождения и праздники. Позже проект нашел инвесторов, которые поверили, что кулинарная школа может существовать в Новосибирске. Сейчас стоимость мастер-класса в «Кухне за Кулисами» варьируется от 2200 до 2400 рублей с человека.

Когда «Кухне за Кулисами» исполнилось 2-3 года, мы нашли инвесторов и параллельно запустили еще один интересный проект — это была итальянская траттория «Тесту Место». Почему мы решили ее открыть? Наш первый проект находится в здании апарт-отеля Apartville. На первом этаже такого объекта по концепции должен располагаться ресторан, поэтому мы решили, что предложим инвесторам поверить в нас не только в формате кулинарной школы, но и представим себя как рестораторов. Мы открыли тратторию — и в первый же год вошли в топ-10 лучших ресторанов города.

Идея открытия танцевальной школы Latina Тop к нам пришла во время пандемии, так как мы с Анастасией каждый день принимаем сложные решения. Эти черты характера, которые должны быть в женщине-руководителе, обычно присущи мужчинам. Во время пандемии, чтобы раскрепостится и побыть немного собой, почувствовать себя той самой девушкой — хрупкой и утонченной, я начала заниматься бально-спортивными танцами. Нашим женщинам не хватает такого места, где каждая могла бы провести время с пользой для себя, снять внутреннее напряжение и забыть обо всем, наслаждаясь энергичным танцем. Проанализировав эту потребность, мы и решили создать танцевальную школу.

Что касается покешной Poke Top, то этот бизнес мы изначально хотели сделать масштабируемым, чтобы его можно было тиражировать на много городов. Кроме того, тенденция с популярностью поке и ростом спроса на этот вид общепита в Сибири нам очень импонировала. Когда мы нашли помещения под покешную Poke Top, то поняли, что в нем мы хотим не только есть, но и танцевать.

У вас такие оригинальные звучные названия проектов… Вы сами их придумывали?

Название «Кухня за Кулисами» мы придумали сами. Оно хорошо отражает суть проекта, показывая то, что происходит за кулисами ресторана, пока вы сидите в зале и ждете свое блюдо. Но в нашем проекте вы становитесь частью этой закулисной жизни. Название итальянской траттории «Тесту Место» мы разработали совместно с брендинговым агентством. Это был коллективный мозговой штурм. Над названием школы танцев Latina Тop и покешной Poke Top мы очень долго ломали голову, так как нам важно было объединить два этих проекта не только локально (они находятся в одном здании), но и по смыслу, по стилистике. В итоге решили, что top — это потрясающее слово, которым можно играть, оно очень простое по звучанию и его можно запатентовать, что тоже немаловажно.                                             

Как продвигаете вы свои бизнес-проекты, какие каналы считаете наиболее интересными? Какие оказались неэффективны?

— Мы протестировали много вариантов продвижения и на всех проектах сейчас используем разные каналы. Когда мы открыли «Кухню за Кулисами», то участвовали во всех партнерских мероприятия, проходящих в Новосибирске. Рынок региона сегодня настолько перенасыщен современными бизнес-концепциями, что внимание потребителя привлечь непросто. Но, к счастью, в Новосибирске хорошо развит партнерский маркетинг. Мы посещали такие мероприятия, дарили людям бесплатные билеты на мастер-классы. И это дало результат. Именно тогда я поняла: если ты делаешь необычные проекты, то лучше всего работает такой канал рекламы, как сарафанное радио. Чем лучше вы выстроите отношения с клиентами, тем чаще они будут вас рекомендовать.

Еще один ключевой маркетинговый инструмент, с которым мы работаем — это таргет, его можно настроить под любую аудиторию. Когда мы открывали итальянскую тратторию «Тесту Место», то по всем близлежащим домам разложили листовки, рисовали наш логотип на асфальте, чтобы траттория была на слуху у местных жителей.

Чтобы сформировать у потребителя образ нашего бизнеса, мы также работаем с имиджевой рекламой: наружная реклама и публикации в различных журналах. Это определенно влияет на рост нашей выручки, и значит, мы все делаем правильно.

Кроме того, мы продвигаем проекты через личный бренд. Я выступаю в качестве спикера на различных мероприятиях, раскручиваю свой Instagram и сотрудничаю с крупными компаниями, такими как «Белая Дача».

— Какие факапы у вас были в предпринимательской деятельности?

Наверно, это можно считать за крупный и болезненный факап: 3 года назад мы занялись кулинарной онлайн-школой, активно развивали этот проект и думали, что этот рынок обладает огромным потенциалом роста. За 3 года мы отладили систему, достигли максимальной выручки, а потом все сошло на нет, компания погрязла в долгах. На сегодняшний день мы пытаемся разрулить эту ситуацию и закрыть онлайн-школу.

Вы анализировали, почему этот проект закончился неудачей?

Да, мы понимаем, почему так случилось: был выбран ошибочный вектор развития, наша гипотеза не подтвердилась. Дело в том, что российский потребитель не готов покупать кулинарные онлайн-курсы, потому что их самый главный посыл — научится вкусно готовить для семьи. Никто не относится серьезно к онлайн-школам по кулинарии, так как все интересные рецепты можно найти на просторах интернета. Именно поэтому рынок оказался практически пуст. При этом на нем достаточно востребованы кондитерские онлайн-курсы, после которых студент сам может зарабатывать на полученных знаниях.

— В пандемию часть точек общественного питания, в том числе в Новосибирске, закрылась. Как локдаун отразился на вашем бизнесе и проектах?

Мы за время пандемии не уволили ни одного человека, можно сказать, что мы еще больше сплотились. Пересмотрели обязанности сотрудников, чтобы обеспечить их занятость. К примеру, те ребята, которые до карантина работали официантами, стали отвечать за звонки в службе доставки. Благодаря пандемии мы очень серьезно развили доставку, и она работает до сих пор. Кроме того, во время пандемии создали собственное кондитерское направление. Активно настраивали сотрудников на участие в новых проектах, чтобы они были не думали о текущей ситуации. Нашу команду хорошо сплотило еще одно общее дело: во время пандемии мы занимались благотворительностью: возили горячую еду для одной новосибирской больницы. На протяжении четырех месяцев мы готовили и отвозили комплексные обеды для медперсонала, работающего в «красных зонах».

Анализируя ситуацию в ресторанном бизнесе после снятия всех ограничений, связанных с COVID-19, я могу заявить, что посетитель стал более избирательно подходить к выбору заведения. Многие рестораторы жалуются и говорят, что их продажи серьезно упали. Лично я хочу сказать огромное спасибо пандемии. Благодаря нашей энергии и энтузиазму во время карантина наша выручка выросла и продолжает расти.

Но не во всех наших проектах дела складывались удачно, кулинарная школа, к примеру, была полностью закрыта. В этот период мы активно занимались кондитерским направлением и просто предоставили помещение для него.

Можете рассказать о планах развития бизнеса?

В ближайшее время мы планируем открыть продажу франшизы кулинарной школы «Кухня за Кулисами». У этого проекта хороший возраст для роста именно в рамках франшизы. Такой формат кулинарной школы мало где представлен. Кроме того, у нее выстроена хорошая экономическая модель. В наши планы входит создание в течение ближайших трех лет 50 точек, упор будем делать на крупные города: Москва и Санкт- Петербург. В идеале мы хотим, чтобы в каждом городе России была своя площадка «Кухни за Кулисами».

Итальянскую тратторию «Тесту Место» мы тоже планируем масштабировать, а в школе танцев Latina Тop и покешной Poke Top хотим наладить все бизнес-процессы в течении полугода и также начать масштабировать.

— Планируете начинать что-то новое?

— Новые проекты пока мы не планируем: масштабирование и развитие уже готовых бизнес-проектов предполагает много сил и энергии, поэтому мы будем заниматься этим.

Яна, у вас большой и разнообразный опыт работы с различными бизнес-проектами. А можете дать совет тем, кто только хочет начать свое дело? На что им стоит обратить внимание в первую очередь?

В первую очередь нужно начать с себя, задать вопрос: действительно ли я готов заниматься собственным бизнесом? Каждый предприниматель должен понимать, что это большая ответственность, так как ты отвечаешь за свой продукт, за сотрудников и за клиентов. Многие молодые предприниматели, начиная свой бизнес, этого не понимают — и как только сталкиваются с неудачами, тут же перегорают. На мой взгляд, в бизнесе самое главное — это готовность человека управлять, быть сдержанным и брать на себя ответственность, держать удар и мгновенно принимать решения.

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Теги : свое дело ресторан покешная бизнес


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