«Ее всю выворачивало 5 дней»: сибирячка обвинила японский ресторан в отравлении 8-летней дочери

В Новосибирске 8-летняя девочка отравилась после того, как поела роллы из японского ресторана.

Как рассказала Infopro54 мама пострадавшего ребенка, роллы они заказали на дом 1 февраля, а через три дня ребенку стало плохо.

— 4 февраля дочь пожаловалась на сильные боли в животе. Состояние с каждым днем ухудшалось, температура поднялась до 39.5 и держалась 5 дней. Ухудшение сопровождалось сильной рвотой, ее прям всю выворачивало, — пояснила Алена.

Родительница вызвала медиков, сдали необходимые анализы. Врачи поставили диагноз «сальмонеллез».

— Врачу-инфекционисту и СЭС я сообщила, что ребенок ел роллы. В Роспотребнадзоре мне сказали, что 90% того, что причиной отравления стали роллы. К сожалению, сам продукт на экспертизу не отдавали, потому как не знали, чем обернется эта трапеза, — говорит женщина.

Об опасных роллах сибирячка написала администратору ресторана, однако, с ней так никто и не связался.

По совету Роспотребнадзора Алена готовит в ведомство официальное обращение.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске после массового отравления кишечной инфекцией суд приостановил деятельность предприятия общественного питания ООО «Тэслим» (работает по франшизе под брендом «Харакири») в Академгородке на улице Русской,1. Все пострадавшие слегли после употребления ролл, купленных в сервисе доставки японской кухни «Харакири» в январе 2024 года.