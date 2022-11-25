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Финансовый гороскоп на декабрь 2022 года

  • 25/11/2022, 08:47
Гороскоп 2022 год
У разных знаков зодиака дело с финансами в декабре будет обстоять по-разному. Кому-то звезды сулят материальные убытки и предостерегают от напрасных трат, других наоборот ждет везение в виде случайной прибыли или выигрыша.

Финансовый гороскоп для ОвнаФинансовый гороскоп для Овна

Мечты выиграть в лотерею пока так и останутся мечтами, придется довольствоваться тем, что удается заработать собственным трудом. Соблазнов вокруг много, но деньги нужно тратить обдуманно, иначе можно оказаться в долговой яме. Планируйте свои траты и по возможности избегайте лишних расходов.

 

Финансовый гороскоп для ТельцаФинансовый гороскоп для Тельца

Внеплановые финансовые поступления можно потратить на что-то интересное, например, на путешествие. Даже если сумма на руках небольшая, не упускайте возможность сменить обстановку. Всегда можно найти недорогую путевку, например, горящую и хотя бы на несколько дней сменить обстановку. Короткое путешествие повысит работоспособность, а значит, и доходы.

 

Финансовый гороскоп для БлизнецовФинансовый гороскоп для Близнецов

Близнецам звезды сулят финансовую удачу – это может быть премия или денежный подарок от кого-то из близких. Материальные сложности наконец-то позади, а это означает, что можно будет позволить себе какую-то крупную покупку, к примеру, машину – новую или поддержанную решать только вам. Если авто уже есть, подумайте о возможности сменить его на что-то лучшее.

 

Финансовый гороскоп для РакаФинансовый гороскоп для Рака

Рака в декабре придется нелегко, уж слишком много трат на них свалится. И подарки близким нужно покупать к Новому году, и друзей хочется порадовать. Во избежание лишних расходов лучше заранее составить список и совершать покупки без спешки, чтобы не приобрести что-то слишком дорогое или не нужное.

 

Финансовый гороскоп для ЛьваФинансовый гороскоп для Льва

Львам придется продемонстрировать всю имеющуюся у них выдержку, чтобы не потратить лишнего. В противном случае придется влезать в долги, брать кредиты. Кстати о кредитах, прежде чем оформить очередной, хорошо подумайте – потяните ли вы такую финансовую нагрузку. Не торопитесь, обязательно сравните предложения нескольких банков, чтобы выбрать самое выгодное и избежать огромной переплаты по процентам.

Финансовый гороскоп для ДевыФинансовый гороскоп для Дев

Девы умеют рационально распоряжаться деньгами, как и всегда они не потратят лишнего. Все покупки планируются заранее и такой подход правильный. Заначка на черный день это прекрасно, но не стоит ограничивать себя буквально во всем, иногда нужно тратить деньги на маленькие радости, например, внеплановый поход в кино или ресторан.

 

Финансовый гороскоп для ВесовФинансовый гороскоп для Весов

Не давайте деньги в долг, иначе может оказаться в ситуации, когда их просто не вернут. Если кто-то из друзей просит помочь, скажите, что сами испытываете материальные трудности, особенно, если речь идет о крупной сумме. Не бойтесь потерять чью-то дружбу по этой причине, вы скорее лишитесь ее, когда так и не получите назад свои деньги.

 

Финансовый гороскоп для СкорпионаФинансовый гороскоп для Скорпиона

Финансовая удача на вашей стороне, поэтому можете сильно не экономить. Главное не пускаться во все тяжкие и не скупать все подряд. Не забывайте о том, что скидки это просто популярный маркетинговый ход.

 

 

Финансовый гороскоп для СтрельцаФинансовый гороскоп для Стрельцов

У Стрельцов появится возможность совершить желанную покупку. Постарайтесь потратить деньги с умом, чтобы потом не пришлось испытывать разочарование.

 

 

Финансовый гороскоп для КозерогаФинансовый гороскоп для Козерога

Козерогам придется потуже затянуть пояс, особенно в начале месяца. Но не стоит отчаиваться, ближе к Новому году финансовая ситуация должна улучшиться.

 

 

Финансовый гороскоп для ВодолеяФинансовый гороскоп для Водолея

У вас могут возникнуть некоторые трудности с возращением долгов. Если речь идет о друзьях, объясните ситуацию и попросите немного подождать, а сами тем временем ищите подработку. В случае с банком придется искать возможность реструктуризации кредита.

 

Финансовый гороскоп для РыбФинансовый гороскоп для Рыб

Рыбам нужно набраться терпения, в скором времени финансовое положение обязательно улучшится. Если подождать, найдется новая работа или другой источник дохода. Главное – не бояться рисковать и не упустить свой шанс. Новая должность – это отличная возможность справиться с финансовыми трудностями.

Фото с сайта pixabay.com

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