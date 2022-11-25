Во всех регионах Сибири отмечались кратковременные перебои предоставления коммунальных услуг

С начала отопительного сезона и до середины ноября во всех субъектах Федерации округа отмечались кратковременные перебои предоставления коммунальных услуг. Об этом на совещании сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

— Системных аварий не допущено, тем не менее, в октябре в регионах Сибири зафиксировано более восьмисот фактов введения ограничений в электро-, тепло- и водоснабжении. При вхождении в зиму перебои в работе коммунальных объектов повторяются ежегодно, что свидетельствует о системных проблемах в отрасли, — констатировал полпред. — Граждане отмечают, что тарифы на коммунальные услуги растут, но их качество кардинально не меняется. Ситуацию необходимо исправлять.

Основной причиной аварий названа высокая изношенность коммунальной инфраструктуры. В регионах округа всего проложено 26 тысяч километров тепловых сетей. По мнению экспертов, для эффективной работы жилищно-коммунального комплекса необходимо каждый год обновлять не менее 4-5% изношенных сетей.

— В настоящее время в соответствии с поручением президента России разрабатываются пятилетние планы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры, — напомнил Серышев. — Необходимо подойти вдумчиво, и глядя на перспективу совместно со специалистами ресурсоснабжающих организаций предусмотреть в этих документах системное решение накопленных проблем.

В целом по округу паспорта готовности получили 724 муниципальных образований, что составляет 82,6% от общего числа. В республиках Алтай и Тыва, как и в предыдущие годы, все муниципалитеты признаны готовыми к зиме. На объектах большой энергетики фактические запасы топлива превышают плановые показатели в 1,5-3 раза.

Напомним, с 1 декабря 2022 года в Новосибирской области вырастут тарифы почти на все услуги ЖКХ. Электроэнергия для городского населения будет стоить 3,36 рублей с НДС (+9%), холодная вода — 23,96 руб (+12%), водоотведение — 19,39 коп (+17%), тепло — 1873,08 коп (+11,9%). До этого тарифы на коммунальные услуги в регионе менялись в июле . С середины декабря в Новосибирске ожидается рост стоимости проезда в общественном транспорте и метро — сразу на 3-4 рубля, в зависимости от вида транспорта.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске не достаточно декабрьского повышения тарифов на воду.