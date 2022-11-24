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Как безопасно снять квартиру посуточно

  • 24/11/2022, 21:01
Посуточная аренда квартир стала прекрасной альтернативой проживанию в гостинице. Приезжая в другой город на короткое время можно подобрать жилье в любом районе, найти вариант с нужным количеством комнат, а заодно сэкономить.

квартираНо важно учитывать некоторые нюансы, иначе аренда квартир в Минске на сутки может обернуться разочарованием и финансовыми потерями.

Где искать квартиру?

Для поиска квартиры на сутки есть несколько способов. У каждого из них есть свои особенности, плюсы и минусы. Первый способ – найти жилье через онлайн-площадки, где владельцы недвижимости размещают объявления. Преимущество этого способа – низкая цена и отсутствие переплат, поскольку в сделке не участвуют посредники. Минусы – отсутствие гарантий, обманчивые фотографии, риск мошенничества.

Чтобы обезопасить себя необходимо проверить, действительно ли квартира сдается хозяином, а также заключить договор аренды, указав в нем все условия.

Второй вариант – обратиться в агентство недвижимости. В этом случае плюсами будут:

  • Быстрый подбор жилья;

  • Разнообразие вариантов;

  • Гарантия бронирования;

  • Экономия времени.

Качество квартир, которые предлагают агентства, обычно выше, но и аренда обычно обходится дороже.

Третий способ – снять квартиру через специализированный сервис. Но стоит учитывать, что за отмену брони предусмотрен штраф, а при бронировании жилья взимается предоплата. Зато на сайтах представлены только проверенные квартиры.

На что обратить внимание при аренде квартиры на сутки

Первый вопрос, который интересует арендатора – цена, которая определяется целым рядом факторов. Например, снять квартиру-студию в Минске на сутки можно дешевле, чем трехкомнатные апартаменты. На размер платы влияют месторасположения жилья, наличие ремонта, бытовой техники, мебели. Чтобы не разочароваться в арендованной квартире, нужно заранее составить список своих требований:

  • Транспортное сообщение;

  • Расстояние от объектов, которые планируется посетить в городе;

  • Автомобильная парковка;

  • Магазины, рестораны, развлекательные заведения поблизости.

Важными факторами могут быть оснащение кухни для приготовления еды, количество спальных мест, наличие высокоскоростного интернета. Стоит заранее определиться, нужна ли квартира в новостройке или старом жилфонде. Уточнив все эти факторы, можно определить бюджет и приступать к поиску вариантов.

Перед заключением договора необходимо уточнить расчетный час, исходя из запланированного времени прибытия и отъезда, сумму залога. Необходимо договориться о конкретном времени и месте передачи ключей и о способе связи в случае появления проблем.

Фото с сайта pixabay.com

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