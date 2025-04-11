По данным ВТБ, фишинг стал самым популярным способом кражи денежных средств с банковских карт пользователей.

Фишинг: от фальшивых онлайн-магазинов до обманных подписок

Растущее число фишинговых атак – одна из главных проблем. Потребители все чаще становятся жертвами поддельных интернет-магазинов, предлагающих товары по заманчивым ценам. На таких сайтах у пользователей запрашивают конфиденциальную информацию, включая логины, пароли и данные банковских карт. Мошенники имитируют легитимность сделки, отправляя фальшивые номера заказов, договоры и другие подтверждающие документы. После получения оплаты аферисты исчезают, а сайт удаляется.

Социальная инженерия

Мошенники, представляясь сотрудниками банков или служб безопасности, пытаются убедить граждан предоставить доступ к их банковским картам и личным данным. Они используют различные приемы, такие как запрос кодов из SMS, уведомления о подозрительной активности и просьбы подтвердить данные, а также рассылку фальшивых сообщений о блокировке карт.

NFC-клонирование карт

Распространенной схемой является создание виртуальных копий карт с использованием шпионского программного обеспечения, которое позволяет удаленно контролировать смартфон, включая камеру, микрофон и NFC. После установки вредоносного ПО мошенники убеждают жертву подтвердить данные, например, сфотографировать карту или приложить ее к смартфону, а затем ввести старый PIN-код и якобы заменить его на новый. В это время активируется NFC, и данные карты перехватываются. Эти данные привязываются к устройству злоумышленников, позволяя им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи.