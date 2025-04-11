HR-конференция «Человек Сибири. Синергия c AI» состоялась в Новосибирске

В Новосибирске Сбер организовал HR-конференцию «Человек Сибири. Синергия c AI», собравшую представителей власти, бизнеса, науки и экспертов из различных регионов России.

Ключевой темой форума стал человек в эпоху цифровых технологий, влияние инноваций на его жизнь и возможности улучшения качества жизни с помощью этих инструментов.

Особое внимание было уделено искусственному интеллекту как одной из наиболее перспективных технологий. ИИ демонстрирует эффективность в автоматизации, оптимизации решений и повышении производительности. Обсуждались перспективы его применения в качестве помощника, драйвера развития бизнеса и государства, а также вопросы баланса между технологиями и человеческим фактором, этичности алгоритмических решений и готовности общества к масштабному внедрению ИИ.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера, подчеркнул важность обсуждения развития человеческого потенциала в контексте цифровых технологий и искусственного интеллекта с представителями бизнес-сообщества и власти. Он отметил успешную реализацию совместных проектов с правительством Новосибирской области, направленных на улучшение жизни сибиряков в сферах медицины и образования. Успешная интеграция ИИ в бизнес-процессы и развитие человека зависят от современной инфраструктуры, решений и поддержки на региональном уровне.

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, рассказал об интересе министерства к внедрению ИИ в управление человеческим капиталом, в частности, для первичного отбора кандидатов и подбора программ развития персонала на основе анализа компетенций.