Трупы животных, найденные у озера в Новосибирской области, утилизируют

Трупы животных с территории животноводческой фермы в деревне Квашнино Барабинского района были направлены на уничтожение в специализированное предприятие ООО «Чистый город».
– После получения информации специалисты государственной ветеринарной службы выехали на место для подтверждения факта произошедшего инцидента. По результатам выездного обследования территории были обнаружены погибшие животные, – сообщили редакции Сибкрай.ru в региональном управлении ветеринарии.
Специалисты взяли образцы биологического материала, чтобы выявить или исключить заразные заболевания животных.
Кроме того, в управлении сообщили, что информация о гибели животных и несанкционированном размещении биологических отходов была передана в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер в отношении юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирской области заинтересовалась скотомогильником на берегу Чанов. Жители обеспокоены стихийной свалкой биологических отходов, которая возникла около озера.
Источник фото: Телеграм-канал Инциндент Новосибирск
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