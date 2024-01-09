Фишинговые ссылки об оплате долгов по налогам получают новосибирцы

Мошенники активизировались в интернете. Новосибирцы получают письма якобы от лица Федеральной налоговой службы с задолженностью и кнопкой об оплате, сообщили в УФНС по Новосибирской области. Таким образом, злоумышленники пытаются похитить денежные средства налогоплательщиков.

— Злоумышленники предлагают перейти по фишинговой ссылке и оплатить долги по налогам за прошлые годы. При переходе по ссылке налогоплательщика адресуют на сайт оплаты, где необходимо ввести банковские данные для оплаты, — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что налоговые органы не рассылают по электронной почте требования со ссылками для уплаты в онлайн режиме и не имеет отношения к рассылкам. В УФНС посоветовали не вступать в личную переписку с незнакомыми лицами, а столкнувшись с мошенниками — обратиться в правоохранительные органы.

Ранее редакция сообщала, что фейковый сайт с продажей билетов в «Сибирь-Арену» нашли в Новосибирске.