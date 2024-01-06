Фейковый сайт с продажей билетов в «Сибирь-Арену» нашли в Новосибирске

Обнаружен фейковый сайт, на котором продают билеты на ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» и хоккейные матчи в «Сибирь Арене». Об этом сообщает портал Сиб.фм со ссылкой на организаторов шоу.

Мошенники через сайт предлагают «бронировать» билеты. В их цепкие лапы уже попали несколько новосибирцев.

— Билеты на два предстоящих мероприятия можно купить на официальных сайтах, — обращают внимание организаторы.

Также организаторы отметили, что сделают все возможное, чтобы зрители смогли насладиться представлением.

Ранее редакция сообщала о том, что кэшбэк за билет в театр по «Карте жителя Новосибирской области» могут получать сибиряки.