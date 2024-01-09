174 человека попали в больницы из-за гололеда в Новосибирске

С 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в травмпункты Новосибирска с гололедной травмой обратились 174 жителя города. Об этом министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

Напомним, в конце декабря стало известно, что новосибирская мэрия заплатит полмиллиона рублей за полученную женщиной травму возле городской администрации.

Инцидент произошел в январе 2023 года, когда жительница Новосибирска получила перелом двух костей левой ноги при падении возле городской администрации.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура начала проверку гололеда у метро на площади Ленина в Новосибирске.