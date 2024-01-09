Более 6 миллионов «наиграли» организаторы подпольного казино в Новосибирске

Трое жителей Новосибирска предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр в подпольном казино.

По версии следствия, 33-летняя и 42-летний жители Новосибирска организовали и проводили азартные игры вне игорных зон по различным адресам города. В доле с ними была 41-летняя приятельница, согласившаяся выполнять роль администратора и обеспечивать проведение незаконных азартных игр. Всего от «выигрышей» организованной группе удалось получить прибыль на сумму более 6 миллионов рублей.

— Преступная деятельность обвиняемых пресечена в декабре 2022 года на территории Центрального района Новосибирска. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске директор и четверо крупье подпольного казино попали под уголовное дело. Сибиряки проводили в заведении Новогодний турнир по покеру. Примерный размер призового фонда составлял 50 тысяч рублей.