Фитнес-тренер из Бердска Новосибирской области погиб в зоне СВО

Сегодня, 17 августа, в Бердске простятся с санитарным инструктором стрелковой роты мотострелкового батальона, рядовым Антоном Курбатовым. Ранее мужчина работал фитнес-тренером. Об этом сообщили в администрации города.

Антон Курбатов родился 1 октября 1978 года в Бердске. Отправился в зону СВО в мае 2023 года добровольцем.

— Прощание с Антоном Курбатовым пройдёт в Кафедральном соборе Преображения Господня в Бердске с 12 до 13 часов, — рассказали в администрации.

Напомним, что боец элитного отряда «Вега» Ильшат Гумиров с позывным «Турист» погиб на СВО. Он ушел добровольцем осенью 2022 года. Ильшат Гумиров 31 июля был награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Ранее редакция сообщала о том, что ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически.