В Новосибирске стали чаще покупать квартиры-студии

Цифровой сервис мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro проанализировал сделки, заключенные между продавцами-юрлицами в адрес физлиц без учета оптовых сделок в разных городах России. Корреспондент Infopro54 изучил статистику сервиса по Новосибирску.

По данным на июнь, в Новосибирске была заключена 1 тысяча сделок — на уровне февраля 2023 года. После скачка в марте — до 1,4 тысячи сделок — их количество падало четыре месяца подряд.

В структуре покупок в июне— до 22%. Это самый высокий показатель с января 2022 года. На однушки пришлись 32% покупок, причем этот показатель в течение года остается примерно на одном уровне (В марте 2022 года повышался до 48%. — Ред).— до 29% и 16% соответственно.

67% сделок по покупке квартир в июне были совершены с ипотекой. Этот показатель в регионе стабилен уже около 1,5 лет. Большая часть ипотечных кредитов была привлечена для покупки однушек и двушек. В июне 2023 выросла доля ипотеки при покупке трехкомнатных квартир.

Средний бюджет покупки квартиры в Новосибирске в июне составил 6,4 млн рублей. При этом студии в среднем стоили 4,4 млн. После понижения в ноябре 2022 года до 3,5 млн этот показатели только растет.

Стабильна уже в течение полутора лет цена на однушки — в среднем около 5,2 млн рублей. Цена на двушки — около 6,9 млн рублей. При этом за год в отдельные месяцы она снижалась на 400 тысяч, а потом снова поднималась.

Покупка трешки в Новосибирске в июне-июне в среднем оценивалась в 8,8 млн рублей. Цена на этот тип квартир за 1,5 года скакала серьезно, периодически поднимаясь до 9-10 млн рублей.

Средняя цена на четырехкомнатную — 13,4 млн рублей. Здесь цены тоже показывали высокую волатильность и в 2023 году менялись от 12,8 млн до 16,6 млн рублей.

По данным сервиса bnMAP,. При этом самый дешевый квадрат был в трешках — 117,8 тысячи рублей. Самый дорогой — в четырехкомнатных — 146 тысяч рублей. К нему вплотную приблизился «квадрат» в студии — 144 тысячи. В двушках квадратный метр стоит почти 123 тысячи рублей, в однокомнатных — 129,3 тысячи.

Самую большую динамику прироста за 1,5 года показал «квадрат» в студиях — в январе 2022 он стоил 108,6 тысячи рублей.

В июле в экспозиции в регионе были представлены 15 тысяч лотов. Для сравнения: в январе 2022-го — 11 тысяч лотов. Средний бюджет лота — 6,9 млн рублей, средняя цена квадратного метра — 133 тысячи. 24% в экспозиции занимают студии, 42% — однокомнатные, 25% — двушки и 9% — трехкомнатные.

Напомним, в августе в Новосибирске выросла цена покупки квадратного метра для льготников и расселения жилья. Теперь муниципалитет может покупать квартиры у застройщиков по 106 644 рубля за «квадрат».

Ранее редакция рассказывала о том, что банки приостанавливают кредитование по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ.