В Новосибирске стали чаще покупать квартиры-студии

Цифровой сервис мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro проанализировал сделки, заключенные между продавцами-юрлицами в адрес физлиц без учета оптовых сделок в разных городах России. Корреспондент Infopro54 изучил статистику сервиса по Новосибирску.
По данным на июнь, в Новосибирске была заключена 1 тысяча сделок — на уровне февраля 2023 года. После скачка в марте — до 1,4 тысячи сделок — их количество падало четыре месяца подряд.
67% сделок по покупке квартир в июне были совершены с ипотекой. Этот показатель в регионе стабилен уже около 1,5 лет. Большая часть ипотечных кредитов была привлечена для покупки однушек и двушек. В июне 2023 выросла доля ипотеки при покупке трехкомнатных квартир.
Средний бюджет покупки квартиры в Новосибирске в июне составил 6,4 млн рублей. При этом студии в среднем стоили 4,4 млн. После понижения в ноябре 2022 года до 3,5 млн этот показатели только растет.
Стабильна уже в течение полутора лет цена на однушки — в среднем около 5,2 млн рублей. Цена на двушки — около 6,9 млн рублей. При этом за год в отдельные месяцы она снижалась на 400 тысяч, а потом снова поднималась.
Покупка трешки в Новосибирске в июне-июне в среднем оценивалась в 8,8 млн рублей. Цена на этот тип квартир за 1,5 года скакала серьезно, периодически поднимаясь до 9-10 млн рублей.
Средняя цена на четырехкомнатную — 13,4 млн рублей. Здесь цены тоже показывали высокую волатильность и в 2023 году менялись от 12,8 млн до 16,6 млн рублей.
Самую большую динамику прироста за 1,5 года показал «квадрат» в студиях — в январе 2022 он стоил 108,6 тысячи рублей.
В июле в экспозиции в регионе были представлены 15 тысяч лотов. Для сравнения: в январе 2022-го — 11 тысяч лотов. Средний бюджет лота — 6,9 млн рублей, средняя цена квадратного метра — 133 тысячи. 24% в экспозиции занимают студии, 42% — однокомнатные, 25% — двушки и 9% — трехкомнатные.
Напомним, в августе в Новосибирске выросла цена покупки квадратного метра для льготников и расселения жилья. Теперь муниципалитет может покупать квартиры у застройщиков по 106 644 рубля за «квадрат».
Ранее редакция рассказывала о том, что банки приостанавливают кредитование по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ.
Фото Infopro54
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