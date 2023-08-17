Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически

Все сведения, необходимые для назначения выплаты, Соцфонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия, уточнили в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, ветераны боевых действий, принимающие участие в спецоперации и не имеющие возможности своевременно обратиться с заявлением за ЕДВ, будут получать выплату со дня признания их ветеранами.

На сегодняшний день, чтобы выплаты ветеранам боевых действий были назначены, нужно подать заявление онлайн через портал Госуслуг либо лично в отделении Соцфонда и в МФЦ.

Напомним, что ежемесячная денежная выплата – это соцвыплата, которая устанавливается льготным категориям граждан. ЕДВ вправе получать граждане с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и ряд других с правом на федеральные меры поддержки.

Ранее редакция сообщала, что матери и вдовы солдат, не вернувшихся со спецоперации, требуют пересмотреть порядок выплаты матпомощи семьям.