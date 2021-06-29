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Флаги, защитные маски, ленты: печать на ткани в хорошей типографии

  • 29/06/2021, 13:52
Сегодня компании, которые располагают печатным оборудованием, работают не только с бумагой и ее производными, но и с тканью. Они предлагают потребителям самые разные виды продукции, которая объединена общим показателем - высоким качеством.

Для каждого изделия выбирается собственная методика. Если для печати на ровной поверхности, например, флагов или скатертей, могут быть использованы одни способы, то для бейсболок и других вещей со сложной формой подойдут совершенно другие. То есть флаг России напечатать не так сложно, что очень хорошо. Изготовление флагов, кстати, — это одно из основных применений печати на ткани для производства рекламной продукции.

Сегодня можно наносить изображения на любой текстиль: натуральный, искусственный, смесовый. Размеры полотен ничем не ограничены. Нанесение изображения осуществляется на любой элемент одежды, постельное белье или тканевые сумки, а также многое другое.

Перенос изображений производится разными способами. Исходя из свойств основы и необходимого визуального эффекта, достижение которого предполагается, применяются разные виды нанесения фото и узоров. Маски тканевые с логотипом в любом случае получаются привлекательными и могут служить в качестве рекламного инструмента.

В основном для нанесения изображения на ткань используются такие виды, как сублимационная печать, термотрансферная печать (шелкография), цифровая печать. У каждого из них есть свои достоинства, а выбор в любом случае лучше предоставить специалисту. Для нанесения на хлопковые ткани используется прямая печать, для синтетики – сублимация. При этом все расходные материалы сертифицированы и абсолютно безопасны как для взрослых, так и для детей.

Футболки, кепки, зонты, флаги с логотипами компаний – эффективный рекламный инструмент, который всегда привлекает внимание, а ткани с яркими полноцветными изображениями – современный тренд в оформлении интерьера. Поэтому типографские услуги востребованы как никогда. Лента триколор, покрывало или футболка — напечатать могут все.

Чтобы получить высокое качество печати и полностью удовлетворить свои потребности в рекламных материалах, можно и нужно выбирать типографию с хорошей репутацией и доступными ценами. Сочетание этих двух качеств действительно возможно и является единственно правильным вариантом для заказа печати на ткани.

Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : полиграфия


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