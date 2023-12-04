Флагманский внедорожник Rolls-Royce продали за 100 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске по схеме лизинга продали флагманский внедорожник британской люксовой марки Rolls-Royce за 100 млн рублей.

Как сообщает издание «Континент Сибирь», автомобиль построен на общей с моделью Phantom алюминиевой платформе и оснащен 6,75-литровым мотором мощностью 571 л.с. Салон отделан натуральной кожей и деревом. Внутри есть холодильник и шкаф для напитков.

В свою очередь в багажном отделении Cullinan располагается коктейльный столик и кожаные кресла. С точки зрения электроники автомобиль оснащен всевозможными системами активной безопасности, включая ночное видение.

Благодаря полному приводу, автомобиль должен справляться с любыми препятствиями и не забуксовать даже на песке или размытой грунтовой дороге.

— Я видел этот Rolls-Royce в новосибирском автосалоне месяц назад, где проходила выставка моих картин. Тогда автомобиль стоил 62 миллиона, — рассказал Infopro54 рунолог Игорь Вечерский.

Московские автосалоны предлагают приобрести такой внедорожник за 75 млн рублей. На сайте Авито данный автомобиль можно приобрести за 40 млн рублей.

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