«Карта жителя» будет доступна для новосибирских пассажиров в 2024 году

В следующем году в Новосибирской области будет работать сервис по оплате проезда в общественном транспорте на базе «Карты жителя Новосибирской области». Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
— Новый сервис заменит устаревшие микропроцессорные карты «Социальная карта» и позволит внедрить льготы в автобусах по всей области, — говорится в сообщении.
Как отмечает министр транспорта региона Анатолий Костылевский, такой способ оплаты облегчить жизнь пассажирам и перевозчикам.
— По сути, мы хотим предоставить универсальное решение не только гражданам, но и перевозчикам, — рассказал министр.
Также отмечается, что в ближайшее время в рамках второго этапа тестирования сервиса проезд со скидкой 50% по «Карте жителя» станет доступен группе студентов.
Напомним, что в приложении «Карта жителя Новосибирской области» можно получить информацию о доступных льготах, пособиях и иных мерах адресной поддержки. Например, о доступных мерах поддержки при рождении ребёнка и мерах поддержки для многодетных семей.
Ранее редакция сообщала о том, что более 8 тысяч мам получают досрочные пенсии в Новосибирской области.
Фото: Freepik — rawpixel.com
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