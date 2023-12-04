Так ли важно для здоровья завтракать по утрам

Врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что, если человек после того, как проснулся, не чувствует себя голодным, то и завтракать ему не обязательно. Он смело может себе позволить поесть через несколько часов без вреда для собственного здоровья.

Согласно сложившемуся в нашем обществе мифу, считается, что завтракать обязательно сразу после пробуждения, чтобы запустить метаболизм и другие важные процессы. Однако Елена Тихомирова уверена, что, если есть не хочется, это абсолютно нормально.

— Никакого вреда или пользы от того, что человек поест через 2-3 часа после пробуждения, не будет, — заявила она.

Эксперт подчеркнула, что, если человек, не имеющий привычки завтракать, после пробуждения съест большой объем еды, то это станет причиной вялости и сонливости. В то же время, для кого-то это может быть вариантом нормы.

При этом врач предупредила, что пропускать все приемы пищи, а потом набить желудок перед сном – тоже недопустимо.

Терапевт отметила, что есть категории людей, кому завтрак пропускать не рекомендуется — это пациенты, соблюдающие лечебный режим питания, направленный на восстановление функций органа. Например, при хронических гастритах, язве и т.д.

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