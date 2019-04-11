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Флешмоб «100 скрипок» пройдет в Новосибирске

14 апреля завершится III Образовательный проект Транссибирского Арт-фестиваля «Просто общайся со звездой».
  • 11/04/2019, 11:40
Флешмоб «100 скрипок» пройдет в Новосибирске

В воскресенье — 14 апреля 2019 года — на площадке Культурной среды «Энергия» (ДК «Энергия») завершится III Образовательная программа VI Транссибирского Арт-фестиваля «Просто общайся со звездой», сообщили организаторы проекта.

Главным сюрпризом для зрителей закрытия программы станет флешмоб «100 скрипок», в котором примут участие бессменный художественный руководитель фестиваля Вадим Репин, педагоги и студенты специальных музыкальных заведений Новосибирска, а также учащиеся музыкальных школ.

Напомним, что инициатором и вдохновителем проекта является художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля, всемирно знаменитый  скрипач Вадим Репин. Организатор проекта — ДК «Энергия».

С 20 марта по 9 апреля на площадке ДК «Энергия» в 12 мастер-классах и творческих встречах с выдающимися музыкантами мира уже приняли участие более 70 начинающих, но одаренных, музыкантов и 700 преподавателей из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Омска. В зале побывали почти 2500 любителей классической музыки.

Кроме этого во второй раз, а именно с 8 по 13 апреля, проходит II Академия Арт-Журналистики, программа которой сформирована Центром цифровых культур и медиаграмотности НИУ «Высшая школа экономики» (Москва). Куратором Академии выступает главный редактор газеты «Музыкальное Обозрение» Андрей Устинов.  Специальные гости программы: композитор Александр Раскатов, скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий, журналист и телеведущий Владимир Познер. В Академии принимают участие 63 слушателя из 11 городов России от Москвы до Владивостока, среди которых журналисты, арт-директора, пресс-секретари, преподаватели и студенты музыкальных заведений, состоявшиеся музыканты.

Фото: предоставлено организаторами проекта

 

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