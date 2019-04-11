Количество зарегистрированных ДДУ в регионе выросло на четверть

С начала года управлением Росреестра по Новосибирской области зарегистрировано 7 тысяч договоров долевого участия, это на 25% больше, чем за первый квартал прошлого года – 5,6 тысяч, и на 49% больше, чем за первые три месяца 2017 года – 4723 тысячи, сообщили в пресс-службе регионального Росреестра.

В марте 2019 года управлением зарегистрировано 2425 договоров, это на 22% больше по сравнению с количеством зарегистрированных договоров в марте 2018 года – 1984 и на 12% больше по сравнению с мартом 2017 года – 2171 договор.

Отмечается, что наибольшая активность заявителей была зафиксирована в феврале – доля зарегистрированных договоров долевого участия составила почти 41% от общего количества зарегистрированных в течение квартала договоров.

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