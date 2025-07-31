ФНС банкротит новосибирскую компанию

Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 7 по Омской области требует банкротства новосибирской компании ООО «Монолит-Нск». Заявление об этом зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области. Исковые требования превышают 116 млн рублей. На момент написания материала суд не принял иск к рассмотрению.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Монолит-Нск» (ул. Воинская,9) образовано в августе 2016 года в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал — 15 тысяч рублей. С 2018 года единственным учредителем и руководителем компании является Юлия Петрова. Выручка компании в 2024 году составила 27,6 млн рублей (в 2023 году — 32,7 млн рублей), чистая прибыль — 327 тысяч рублей (в 2023 году — 222 тысячи рублей).

В активе компании пять госконтрактов, три из которых не были доведены до конца. Речь идет о работах на территории социально-оздоровительного центра «Территория развития» в пос. Речкуновка». В мае 2024 года с компанией были заключены три контракта на выполнение наружных и внутренних работ (8,5 млн рублей и 12,4 млн рублей), а также обустройство внутренних инженерных сетей (6,1 млн рублей). В декабре 2024 года ООО «Монолит-Нск» внесено в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта. 18 июля 2025 года кредитор компании ООО «Снабсибэлектро» сообщило о намерениях обратиться в суд с требованием признать ООО «Монолит-Нск» банкротом.

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