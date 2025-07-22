Долги по кредитам меняют поведение заемщиков

Микрофинансовые организации (МФО) последние годы испытывают значительные изменения, связанные с ужесточением регулирования и повышением требований к их деятельности. Высокая долговая нагрузка, инфляция и другие факторы зачастую становятся следствием того, что для некоторых людей платеж по кредитам становится неподъемным ― и долг множится и растет.

Просрочка растет

По словам директора департамента по compliance-контролю МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»), Кристины Куксовой, сейчас на рынке наблюдается рост просрочек по займам — и это результат сразу нескольких системных факторов. Одним из ключевых, по ее мнению, является высокая долговая нагрузка.

— Больше всего в дефолт уходит категория заемщиков с повышенным ПДН. Это люди, у которых уже значительные обязательства перед разными кредиторами, и у них нет возможности перекредитоваться, чтобы закрыть старые долги. Они оказываются в замкнутом круге, и это приводит к росту просрочки перед финансовыми организациями в целом, — считает эксперт.

Управляющий директор ГК Lime Credit Group (МФК «Лайм-Займ») Олеся Киселева тоже отмечает небольшой рост просрочки по кредитам.

— Основываясь на наших данных, можно сказать, что от года к году есть рост просрочки, но он несущественный. Так, если сравнивать данные по всем оформленным займам за последние три года: в первом квартале 2023 года показатель NPL 90 составил 22,82%, в первом квартале 2024-го — 22,32%, в первом квартале 2025-го — 26,12%. Важно отметить, что рост доли просроченной задолженности менялся постепенно и за последние три года составил 3,8 п.п,, — констатировала она.

А генеральный директор ООО «МКК Главный займ» (онлайн-сервис «Колибри деньги») Евгений Чернышов думает, что предпосылок для значительного роста проблемных долгов на сегодняшний день нет. При этом собеседник редакции уверен: фактором риска можно считать постоянное увеличение суммы и срока займов. По информации ЦБ, в первом квартале средняя сумма потребительского займа составила 20,9 тысячи рублей, это на 48% выше, чем годом ранее.

— По нашим данным, при сроке более 30 дней платежная дисциплина значительно хуже, особенно в сегменте онлайн-займов. Жизненная ситуация меняется быстро, и через 60 дней зачастую уже трудно вывести заемщика на погашение. При сумме свыше 30 тысяч рублей на срок свыше 30 дней даже при выстроенном графике оплат, если заемщик пропустил платеж по графику, то через 60 дней сумма к возврату становится для него слишком высокой, возрастают риски невозврата, — констатирует Евгений Чернышов.

В поисках компромисса

По словам Кристины Куксовой, одной из проблемой для МФО становится активизация недобросовестных заемщиков.

— Есть клиенты, которые изначально не планируют возвращать долг и осознанно уклоняются от выплат, — таких случаев становится больше. Кроме того, на ситуацию влияет общее снижение платежной дисциплины. После нескольких кризисов и мер поддержки со стороны государства и МФО часть клиентов адаптировались к мысли, что просрочка — это не конец света. Некоторые предпочитают ждать реструктуризации или пролонгации, откладывая выплаты на потом, — говорит она.

Эксперт добавила, что просрочка по займу, даже длительная, не является основанием для возбуждения уголовного дела. По ее словам, уголовная ответственность может наступить только при наличии признаков умышленных противоправных действий: предоставления заведомо ложных данных, оформления займа на третье лицо без его ведома и прочих. При этом каждый подобный случай требует детального разбирательства с участием правоохранительных органов.

Амира Васильева, директор по устойчивому развитию Summit Group («ДоброЗайм»), напомнила, что кредитор может взыскать долг несколькими способами: самостоятельно, наняв агента (как правило, это ПКО), переуступив (продав) долг (также ПКО) или обратившись в суд. По ее словам, МФО в последние годы все чаще выбирают третий и четвертый варианты. При этом иск в суд — самая строгая мера, которую может применить кредитор по отношению к заемщику в рамках законодательства.

— В сегодняшних реалиях кредитор фактически почти никак не может напомнить должнику про долг. Все взаимодействие очень строго регулируется (частота коммуникаций, время, фактически даже интонация). При этом сам должник имеет право не просто на негативную интонацию, но и на хамство и даже угрозы в адрес звонящего с напоминанием о долге менеджера. Хотя, кстати, в последнее время имели место случаи, когда взыскатели обращались в суд на должника за защитой чести и достоинства или в связи с угрозами, предоставляли записи таких разговоров, и выигрывали дела, — отметила эксперт.

Евгений Чернышов добавил, что одним из условий применения статьи 177 Уголовного кодекса РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» является долг на сумму более 2,25 млн рублей, поэтому применяется редко. Возникают сложности и с привлечением должника по статье 159 УК «Мошенничество». По его словам, сложно доказать, что заемщик изначально имел умысел не возвращать долг, особенно если он внес хотя бы один платеж.

— Если МФО обращается в полицию, то речь обычно идет либо о попытке «напугать» заемщика, мотивировать внести оплату, либо об очевидном мошенничестве. Мы обращаемся в полицию лишь в таких крайних случаях, связанных с явными мошенническими действиями, — уточнил он.

Руководитель департамента по работе с проблемными активами Moneyman Константин Курсаков констатировал, что лишь 10% обращений организаций заканчиваются возбуждением реальных уголовных дел.

— В рамках подачи вышеуказанных заявлений выявляются не только факты предоставления недостоверных сведений и подложных документов при получении займа. Также выявляются целые группы лиц, которые занимаются целенаправленной мошеннической деятельностью путем похищения персональных данных или принуждения к оформлению займов трех лиц без возможности их возврата, — говорит эксперт.

Нечем платить

Опрошенные редакцией участники рынка отмечают, что зачастую в кризисных ситуациях поведение заемщиков меняется. Некоторые из них пытаются скрыться от кредиторов, однако это не решает основную проблему и не уменьшает размер задолженности.

По словам Евгения Чернышова, должники все чаще стали объединяться в сообщества, где дают советы, как взять кредит и не платить без каких-либо последствий. Кроме того, в связи с упрощением (удешевлением) процедуры банкротств для заемщиков он отмечает увеличение их числа.

— Ни в коем случае «не прятаться» от кредитора. Попытаться оформить реструктуризацию, вносить хотя бы небольшие платежи. Возможно, удастся снизить сумму штрафных процентов. А вот на стадии судебного взыскания проблем может быть гораздо больше: заблокированные карты, возможные проблемы при устройстве на работу из-за наличия исполнительных производств. Иногда простым выходом кажется банкротство, однако оно имеет далеко идущие негативные последствия для заемщика, — уверен Евгений Чернышов.

Кристина Куксова тоже подчеркивает: в случае невозможности исполнить свои обязательства оптимальным вариантом для клиента является не избегать контакта с кредитором, а наоборот, поддерживать его и совместно искать способы возможного варианта урегулирования вопроса. Ключевым моментом здесь является готовность заемщика идти на контакт и искать совместными усилиями пути решения вопроса.

— Мы всегда стремимся к конструктивному диалогу с клиентом, ведь жизненные обстоятельства могут меняться, и в таких случаях наша основная задача — предложить решение. Решать вопросы следует строго в рамках гражданского права. МФО сегодня — один из самых зарегулированных сегментов финансового рынка, нам крайне важно сохранять деловую репутацию. Любое обращение клиента рассматривается внимательно, а в случае недопонимания — мы оперативно выходим на контакт: звоним, уточняем детали, предлагаем гибкие условия для погашения долга— отмечает Кристина Куксова.

А Олеся Киселева подчеркивает, что сохранить положительную кредитную историю можно и при временных финансовых трудностях. Важно оставаться в диалоге с кредитором и совместно искать пути решения.