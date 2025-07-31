Жительница Новосибирска пять лет не может вернуть деньги за строительство дома

В июле 2020 года жительница Новосибирска заключила договор с компанией – подрядчиком на устройство монолитных железобетонных конструкций, выплатила ей часть средств —150 тысяч рублей. Однако на участок подрядчик так и не вышел, пишет Atas.Info.

Женщина обратилась в суд и выиграла дело. В марте 2022 года Октябрьский районный суд присудил к взысканию 744 390 рублей. В эту сумме были учтены скачок цен на бетон и арматуру, а также штраф за неисполнение требований потребителя. Однако до сих пор пострадавшая не может взыскать свои деньги с ответчика с помощью приставов. В ноябре 2023 года Дзержинский районный суд признал бездействие ФССП незаконным, но по информации издания, на ситуацию это не повлияло.

— Приставы действуют в рамках закона, обязаны предпринимать меры, но если имущество отсутствует или не удаётся установить его местонахождение — производство может быть окончено. Если все допустимые меры оказались безрезультатными, взыскателя извещают о невозможности взыскания, — пояснил в ответ на запрос редакции руководитель УФССП Новосибирской области Сергей Неведомский.

По данным сервиса Контур Фокус, собственник и директор компании является руководителем и участником еще одной фирмы, которая занимается производством металлических изделий. Обе закончили 2024 год с долгами по налогам. Финансовые результаты деятельности не указываются.

Напомним, тема обманутых дольщиков ИЖС и ответственности подрядчиков, не выполнивших свои обязательства, вышла в публичную плоскость в 2024 году. Она уже неоднократно обсуждалась в Госдуме.

21 июня у театра «Глобус» в Новосибирске на согласованный митинг вышли обманутые дольщики компаний «Мегадом», «Малоэтажная Сибирь» и «Биш Хауз». Люди остались без жилья, потому что застройщики остановили строительство индивидуальных жилых домов. В марте Центробанк отказался предоставлять кредитные каникулы пострадавшим от недобросовестных подрядчиков покупателям ИЖС. Регулятор отметил, что не может вмешиваться в «собственные бизнес-процессы банков», а потому «наказать» их за работу с ненадежными застройщиками не компетентен. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела о мошеннических действиях застройщика.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские обманутые дольщики в ИЖС предложили ввести возвратный платеж.