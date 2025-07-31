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Новосибирская область укрепляет позиции в агропромышленном комплексе

  • 31/07/2025, 15:10
Новосибирская область укрепляет позиции в агропромышленном комплексе
Большое внимание уделяется вопросам растениеводства и животноводства, а также реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий»

В рамках рабочей поездки в Ордынский район губернатору Андрею Травникову, председателю Законодательного Собрания Андрею Шимкиву и другим депутатам представили отчёт о развитии сельского хозяйства района.

В 2025 году общая площадь посевов составит 111 тысяч гектаров, что является четвёртым показателем в области и составляет 2,7% от общей посевной площади региона. В структуре посевов преобладают яровые зерновые и зернобобовые культуры – 74,9 тыс. га, технические культуры занимают 22 тыс. га, кормовые культуры – 13 тыс. га, бахчевые – 0,9 тыс. га, а овощи – 0,2 тыс. га.

По данным на 23 июля 2025 года, заготовлено 5,6 тыс. тонн сена (63,9% от запланированного) и 27,3 тыс. тонн сенажа (56,2% от плана).

На начало июля в сельскохозяйственных предприятиях района насчитывалось 16989 голов крупного рогатого скота, что является четвёртым результатом в области. В том числе, поголовье коров составляет 6416 (пятое место в области). Лидером по количеству дойного стада является ЗАО ПЗ «Ирмень» – 4000 голов.

Среди ведущих предприятий АПК – ЗАО племзавод «Ирмень», ООО «Мелькомбинат № 3», ОПХ «Дары Ордынска», ООО «Толмачёвское», АО «Зерно Сибири».

Вхождение последних двух предприятий в ГК «Толмачёвское» и внедрение инвестиций с эффективным управлением послужили импульсом для развития Филипповского района сельского поселения. Организация комплексного агропроизводства (растениеводство – «ЗерноСибири», животноводство – «Толмачёвское») позволила увеличить посевы рапса на 50% и нарастить дойное стадо на 25% в этом году.

В 2025 году общая посевная площадь составила 5040 га, в том числе, яровых культур – 4867 га, из них 2291 га – яровые зерновые и зернобобовые, 2345 га – технические культуры (рапс). На данный момент в хозяйстве содержится 400 голов КРС на откорме.

Руководитель проекта «Толмачёвское» Александр Кытманов сообщил главе региона о функционировании современного зерносушильного комплекса, монтаже второй линии завода по переработке рапса и строительстве убойного цеха для производства продукции под собственным мясным брендом.

Андрей Травников положительно оценил достижения и перспективы развития аграрного сектора региона.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Денис Субботин подчеркнул, что предприятия ГК «Толмачёвское» являются локомотивами роста экономики не только Ордынского района, но и всей области, стимулируя развитие агропромышленного комплекса.

АО «Зерно Сибири» разрабатывает программу развития производства на территории Филипповского сельсовета, предусматривающую увеличение посевных площадей, ввод в оборот до 3000-4000 га земли, расширение объемов хранения сельскохозяйственной продукции, строительство объектов хранения и переработки. Планируется возведение нового зерносушильного комплекса мощностью 50 тонн в час, строительство и модернизация объектов для выращивания КРС и свиней, а также объектов для производства мясных полуфабрикатов и мучных изделий.

Для обеспечения кадрами села и улучшения условий проживания рассматривается возможность строительства жилых домов общей площадью до 1000 кв.м.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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