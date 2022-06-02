ФНС продлила мораторий на блокировку счетов компаний с задолженностями до 1 июля

Федеральная налоговая служба (ФНС) еще на месяц запретила блокировать банковские счета юрлиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих налоговые задолженности, сообщает РБК со ссылкой на письмо региональным органам ФНС от 31 мая за подписью главы службы Даниила Егорова

Служба продлевает запрет, введенный распоряжением от 10 марта, в котором предусмотрен срок действия меры до 1 июня . Как следует из нового документа, речь идет о продлении мартовских мер. В нем описывались исключения, когда мораторий действовать не будет. К ним относятся случаи, когда установлено, что непринятие мер может повлечь сокрытие активов и помешать взысканию в будущем. В такой ситуации приостановка операций по счетам может быть применена, но только после согласования с руководителем вышестоящего налогового органа или заместителем руководителя ФНС. По данным службы, такие исключения коснулись одной из тысячи компаний.

При этом налоговым органам с 1 июля (в момент окончания действия моратория) и до отдельного распоряжения запрещается приостанавливать операции по счетам по истечении двух недель с момента направления в банк поручения ФНС о списании и перечислении в бюджет задолженности по налогам и сборам. Так, компаниям с 1 июля дается дополнительно 2 недели на то, чтобы погасить долги. Вместе со сроком на добровольное исполнение обязательств это не меньше полутора месяцев от срока уплаты.