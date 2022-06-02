Метеочувствительным приготовиться

Внезапное ухудшение самочувствия, появление апатии, усиление головных болей – все эти признаки дискомфортного состояния чаще всего вызваны изменениями климатических условий и, в частности, вспышками на Солнце.
Когда следует ожидать самые сильные магнитные бури, а в какие дни будет затишье.
1 июня с полуночи будет магнитная буря 2 балла. Она продлится до 21 часа 9 июня.
9 июня магнитная буря усилится на сутки до 3 баллов.
10-11 июня – ожидается буря мощностью 4 балла.
11 июня с 21.00 мощность снизится до 3 баллов на сутки.
12 июня – 4 балла на сутки.
13-15 июня – по 3 балла.
16 июня – 4 балла.
17 июня – 3 балла.
18 июня – 4 балла.
19 июня с 21.00 – 1 балл.
20-23 июня – 3 балла.
24-30 июня – 1 балл.
В конце месяц геомагнитная обстановка придет в норму. Но имейте в виду, что Солнце непостоянно, поэтому прогноз его активности может меняться.
Вовсе не обязательно, что человек почувствует ухудшение общего самочувствия в момент, когда по календарю проходят магнитные бури. Многие метеочувствительные люди заранее чувствуют приближение «опасного» дня, примерно за сутки-двое до «часа пик» у них резко ухудшается самочувствие и активизируются хронические процессы.
Во время магнитных бурь у человека могут наблюдаться скачки артериального давления, головная боль, обострение хронических заболеваний, ухудшение настроения и даже депрессия. Плохо переносят магнитные бури люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого есть проблемы с избыточным весом.
Медики предупреждают, что магнитная активность очень опасна для здоровья человека, чтобы обезопасить себя, необходимо знать, как лучше себя вести, а также чего не стоит делать в период магнитных бурь.
В эти некомфортные для здоровья дни врачи советуют уделять больше внимания отдыху и прогулкам на свежем воздухе. Необходимо ограничить себя в физических нагрузках, соблюдать питьевой баланс, отдавать предпочтение легкой пище, отказаться от курения и алкоголя. Неблагоприятный день лучше начинать с контрастного душа, а накануне — принять теплую ванну и хорошо выспаться.
Некоторые специалисты уверяют, что изменения в атмосфере на людей никак не влияют, а недомогания чаще испытывают те, кто страдает психосоматическими расстройствами.
Однако доктора рекомендуют не игнорировать признаки недомогания и измерять давление 2-3 раза в день.
Астрологи также указывают, что магнитные бури становятся для человека сложным жизненным этапом, в момент активности явления природы у людей уменьшается энергетический запас сил. В этот период люди наиболее подвержены негативному воздействию неприятных обстоятельств.
С точки зрения психологов, даты, когда в космосе активизируется мощность солнца, отрицательно сказываются на поведении людей – они становятся раздражительными, даже агрессивными, не идут на компромисс и часто провоцируют ссоры.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Фото: pixabay.com
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