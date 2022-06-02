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Метеочувствительным приготовиться

  • 02/06/2022, 10:03
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Календарь магнитных бурь на июнь 2022 года
Календарь магнитных бурь на июнь 2022 года.

Внезапное ухудшение самочувствия, появление апатии, усиление головных болей – все эти признаки дискомфортного состояния чаще всего вызваны изменениями климатических условий и, в частности, вспышками на Солнце.

Когда следует ожидать самые сильные магнитные бури, а в какие дни будет затишье.

Расписание магнитных бурь на июнь 2022 года

1 июня с полуночи будет магнитная буря 2 балла. Она продлится до 21 часа 9 июня.

9 июня магнитная буря усилится на сутки до 3 баллов.

10-11 июня – ожидается буря мощностью 4 балла.

11 июня с 21.00 мощность снизится до 3 баллов на сутки.

12 июня – 4 балла на сутки.

13-15 июня – по 3 балла.

16 июня – 4 балла.

17 июня – 3 балла.

18 июня – 4 балла.

19 июня с 21.00 – 1 балл.

20-23 июня – 3 балла.

24-30 июня – 1 балл.

В конце месяц геомагнитная обстановка придет в норму. Но имейте в виду, что Солнце непостоянно, поэтому прогноз его активности может меняться.

Чем опасны для человека магнитные бури

Вовсе не обязательно, что человек почувствует ухудшение общего самочувствия в момент, когда по календарю проходят магнитные бури. Многие метеочувствительные люди заранее чувствуют приближение «опасного» дня, примерно за сутки-двое до «часа пик» у них резко ухудшается самочувствие и активизируются хронические процессы.

Во время магнитных бурь у человека могут наблюдаться скачки артериального давления, головная боль, обострение хронических заболеваний, ухудшение настроения и даже депрессия. Плохо переносят магнитные бури люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого есть проблемы с избыточным весом.

Календарь магнитных бурь на июнь 2022 года

Неблагоприятные дни – что делать?

Медики предупреждают, что магнитная активность очень опасна для здоровья человека, чтобы обезопасить себя, необходимо знать, как лучше себя вести, а также чего не стоит делать в период магнитных бурь.

В эти некомфортные для здоровья дни врачи советуют уделять больше внимания отдыху и прогулкам на свежем воздухе. Необходимо ограничить себя в физических нагрузках, соблюдать питьевой баланс, отдавать предпочтение легкой пище, отказаться от курения и алкоголя. Неблагоприятный день лучше начинать с контрастного душа, а накануне — принять теплую ванну и хорошо выспаться.

Некоторые специалисты уверяют, что изменения в атмосфере на людей никак не влияют, а недомогания чаще испытывают те, кто страдает психосоматическими расстройствами.

Однако доктора рекомендуют не игнорировать признаки недомогания и измерять давление 2-3 раза в день.

Астрологи также указывают, что магнитные бури становятся для человека сложным жизненным этапом, в момент активности явления природы у людей уменьшается энергетический запас сил. В этот период люди наиболее подвержены негативному воздействию неприятных обстоятельств.

С точки зрения психологов, даты, когда в космосе активизируется мощность солнца, отрицательно сказываются на поведении людей – они становятся раздражительными, даже агрессивными, не идут на компромисс и часто провоцируют ссоры.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Фото: pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : солнечная активность магнитные бури


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