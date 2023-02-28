Фонд капремонта будет осуществлять закупки без участия посредников

Закупки для капитального ремонта будут делать напрямую региональные операторы, передают «Известия». Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату депутаты комитета ГД по строительству и ЖКХ еще в конце прошлого года. На сегодняшний день документ получил поддержку правительства РФ.

Предполагается, что данная мера повысит эффективность использования средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в качестве взносов на капремонт.

Кабмин, в свою очередь, предложил установить общий порядок вступления законопроекта в силу, а не с 1 марта, как предлагается документом, так как нет обоснований именно этой даты.

Отмечается, что в настоящее время закупками занимаются либо сами подрядчики, которые выполняют ремонт, либо другие посредники.

По словам председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, существует ряд примеров некачественного выполнения работ, который выявляется после проведения проверок контрольными органами. Основное из таких нарушений — несоответствие примененных материалов изначально заявленным параметрам качества, в том числе это связано с санкциями.

В соответствии с предложенным проектом закона, региональные фонды наделяются правом закупать для капремонта стройматериалы централизованно, прежде всего у отечественных производителей, подчеркнул парламентарий.

Наличие посредников, как правило, увеличивает стоимость материалов, которые в среднем обходятся дороже на 10–20%, объяснил эксперт Народного фронта Павел Склянчук. Если закупка будет осуществляться напрямую у производителей, это сократит сроки на подготовку к ремонту, ускорит проведение работ, также удешевив и себестоимость.

По оценкам директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, стоимость материалов может сократиться на 50%, а оборудования — минимум на 20%.

Ранее редакция сообщала, что программа капремонта в Омской области выполнена лишь на 40%.

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