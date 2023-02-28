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Группа ВТБ: россияне на Масленицу покупали блины на 14% реже

  • 28/02/2023, 15:00
новости бизнеса
Россияне стали покупать готовые блины в масленичную неделю на 14% реже, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные сервиса (Первый ОФД, входит в группу ВТБ).

Общий объем трат на них снизился на 10%, а средний чек составил 209 рублей.

В магазинах и заведениях общепита, обслуживаемых Первым ОФД, за 20-26 февраля покупатели потратили на покупку готовых блинов свыше 160 млн рублей. Это на 5% меньше, чем год назад. Количество чеков снизилось год к году на 14% – до 770 тыс. Число купленных блинов сократилось на 10% по сравнению с Масленицей 2022 года и составило 1,2 млн штук.

Средняя цена готовых блинов за год увеличилась на 5% – до 134 рублей. Средний чек покупки составил 209 рублей.

«В этом году четыре дня масленичной недели пришлись на длинные февральские выходные. Это позволило людям провести больше времени дома, самостоятельно приготовить традиционные блины и отпраздновать Масленицу в кругу родных и близких. Поэтому расходы на покупку готовых блинов в эти дни сократились по сравнению с прошлым годом, что привело к общему снижению по сравнению с масленичной неделей 2022 года», – комментирует Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Масленица ВТБ


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