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Программа капремонта в Омской области выполнена лишь на 40%

  • 08/02/2023, 15:11
капремонта в Омской
Омская область занимает 9 место в округе по кассовому исполнению нацпроектов.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин на расширенном заседании коллегии омской областной прокуратуры указал на недоработки региона в ряде социальных сфер, сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу в среду.

— Он обратил внимание, что региональная программа капремонта выполнена в 2022 году только на 40,6%, не обеспечены жильем 6 тыс. 683 детей-сирот, 7 тыс. многодетных семей не предоставлены земельные участки, ожидают помощи от государства 1 тыс. 127 дольщиков, — говорится в сообщении пресс-службы.

Омская область занимает 9 место в округе по кассовому исполнению нацпроектов: 88,7 % (93,4 % — 2021 г.). По нацпроектам «Жилье и городская среда» кассовое исполнение составляет 62,1 %, «Здравоохранение» — 80 %, «Образование» — 85 %.

— Это сферы, где имеются проблемные вопросы, о которых сообщают в обращениях омичи, — отмечается в пресс-релизе.

Демешин потребовал сосредоточить усилия прокуроров и органов власти на обеспечении единства правового пространства, соблюдении прав работников на своевременное и полное вознаграждение за труд, ограничении доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

В свою очередь, прокурор области Алексей Афанасьев и его заместители отметили, что отметили, что в 2022 году прокуроры оспорили 123 региональных и более 7 тыс. муниципальных нормативных правовых актов. По их требованиям погашена задолженность по зарплате 4,5 тыс. граждан на сумму почти 140 млн руб., снижена задолженность за поставленные энергоресурсы коммунальными предприятиями более чем на 100 млн руб., пересмотрены в пользу граждан решения территориального отделения Пенсионного фонда России об отказе в назначении ежемесячных выплат 662 детям от 8 до 17 лет, восстановлены права 971 дольщика.

 

Ранее редакция сообщила о том, что с бывшего вице-премьера Республики Алтай могут взыскать почти 21 млн рублей.

Фото с страницы Управление Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу в «ВКонтакте»

 

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Рубрики : Власть

Регионы: Омская область

Теги : социальная сфера нацпроект капремонт заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин


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