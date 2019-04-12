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В области планируют повысить транспортный налог

Региональный минфин уже дважды направлял в областной парламент эту инициативу.
  • 12/04/2019, 10:00
Автор: Юлия Данилова
В области планируют повысить транспортный налог
Последний раз ставки по транспортному налогу в Новосибирской области повышались в 2007 году.

— За полгода Законодательное собрание Новосибирской области дважды отложило предложение регионального минфина по повышению транспортного налога. Это касалось всех собственников транспортных средств. Повышение должно было быть значительным — около 400 млн рублей, — отметил на пресс-конференции в ТАСС зампредседателя комитета по бюджету регионального парламента Валентин Сичкарев.

При этом депутат заявил, что на фоне других регионов Сибири в Новосибирске сегодня не самый высокий транспортный налог для физлиц.

— Мы на общем фоне ниже среднего. Пока не идем на повышение этого налога, — добавил Сичкарев.

Последний раз ставки по транспортному налогу в Новосибирской области повышались в 2007 году. Тогда они были проиндексированы — с 5 до 6 рублей с лошадиной силы (до 100 л.с.). На тот момент в регионе были зарегистрированы около 790 тысяч единиц автотранспортных средств. Правительство региона прогнозировало, что новые ставки позволят увеличить поступления в облбюджет в 2007 году до 990 млн рублей. В 2009 году на федеральном уровне ставка выросла до 10 рублей за л.с.

Новосибирцам начислено к уплате около 2,2 млрд рублей транспортного налога

В базе УФНС по Новосибирской области на конец 2017 года числилось более 1 млн транспортных средств, собственниками которых являются 711 тысяч физических лиц, сообщили InfoPro54 в пресс-службе ведомства. К уплате в бюджет за 2017 год жителям региона было начислено около 2,2 млрд рублей транспортного налога.

По состоянию на 1 января 2019 года 2,1 млрд или 75% в структуре задолженности по имущественным налогам физлиц в регионе занимал транспортный налог. По информации отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области, 15 плательщиков имеют задолженность по транспортному налогу свыше 1 млн рублей каждый. У 64 жителей Новосибирской области размер задолженности по транспортному налогу составляет от 500 тысяч до 1 млн рублей. Почти 3 тысячи плательщиков должны по 100-500 тысяч рублей. 942 млн рублей задолженности приходилось на тех новосибирцев, которые должны по транспортному налогу от 10 до 100 тысяч. Таких более 34 тысяч человек. Самая многочисленная группа должников (179 тысяч человек) — те, кто должны перечислить в бюджет от 1 до 10 тысяч рублей. Общая сумма задолженности у них составляет 570 млн.

Как уточнили в ответ на запрос редакции в УФНС Новосибирской области, задолженность по транспортному налогу физических лиц на 01.03.2019 составляет 1,522 млрд рублей, пени — 420 млн.

По данным открытых источников, на 2019 год в Новосибирской области ставка по налогу на транспорт на автомобили мощностью до 100 л.с. составляет 6 рублей, от 100 до 150 л.с. —10 рублей, от 150 до 200 л.с. — 15-30 рублей (в зависимости от года выпуска), от 200 до 250 —30-60 рублей, свыше 250 л.с. — 75-150 рублей.

Фото Евгении Серегиной

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