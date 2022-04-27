В Новосибирске обсудили перспективы цифрового суверенитета России

В Новосибирске сегодня началась I Стратегическая конференция «Импортонезависимость». Судя по стендам выставки и темам обсуждения в секциях мероприятия, самую большую ставку ответственные лица сейчас делают на цифровизацию. Во всех сферах экономики.

— Россия — одна из немногих стран, обладающих технологическими заделами и человеческими компетенциями для выстраивания собственной цифровой платформы. Российская инженерная школа и школа информационных технологий остаются источником ключевых разработок и компетентных квалифицированных кадров, — отметил, выступая в секции «Технологии импортонезависимости», замдиректора департамента координации программ и проектов Минцифры РФ Юрий Зарубин. — У нас активно создаются собственные процессоры и облачные технологии, решения в области кибербезопасности обладают существенным экспортным потенциалом. Наша цифровая отрасль стала главным объектов введенных ограничений. Имеется в виду тяжелое оборудование. Но мы активно разрабатываем антикризисные меры, пересматриваем ранее утвержденные приоритетные планы.

Он также подчеркнул, что цифровым суверенитетом сегодня не обладает ни одно государство в мире.

— Сейчас новые каналы и способы коммуникаций кратно повысили информационные взаимосвязи в мире, взрывной рост технологий и способов их использования стирает грань между виртуальным и реальным миром, фактами и вымыслом, — рассуждает Зарубин. — Мы каждый день разоблачаем фейки. Думаю, что для нашей страны сегодня необходимо совершенствование законодательного и технологического обеспечения, нужно создавать свои уникальные цифровых решение, свою микроэлектронику.

При этом участники рынка признавали, что для достижения цифрового суверенитета компаниям, работающим на отечественном рынке, предстоит урегулировать немало проблем. В частности, выступающие обозначили круг первоочередных, по их мнению задач, на решении которых нужно сделать акцент.

— С точки зрения обеспечения цифрового суверенитета государства, на мой взгляд, необходимо разрабатывать решения по ускорению работы с данными, ускорению предоставления данных, чтобы можно было принимать решения, основанные на качественных, свежих и актуальных данных, чтобы они опирались на реальную ситуацию, которая происходит с объектами управления. Чтобы соответствующие решения находили быстрый отклик в объектах управления и были скорректированы исходя из того, что в них происходит, — говорит директор департамента систем управления данным компании «БФТ Холдинг» Максим Зацепин.

Директор департамента информационных технологий в сфере госуправления муниципальными финансами Минфина РФ Елена Громова считает, что необходимо продолжать цифровизацию налогообложения и администрирования, чтобы обеспечивать контроль и не допускать нарушений в финансовой системе. Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников обратил внимание коллег на необходимость проработки собственных программных решения для агропромышленного сектора. По его словам, уже сегодня с проблемами столкнулись многие регионы и сельхозпредприятия.

— У нас на полях работает много автоматизированной техники. Сейчас у аграриев возникли сложности с покупкой контроллеров, комплектующих. При отключении GPS и переходе на ГЛОНАСС точность посевов снижается, и у нас образуется пересев — это определенные потери. Здесь необходимы более тонкие настройки отечественного программного обеспечения и оборудования, — пояснил он.

Заместитель руководителя департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин высказался еще более категорично.

— Для Минобороны цифровое пространство РФ такое же, как любое другое, и мы обязаны его защищать. Почему мы позволяем импортному программному обеспечению находиться на нашей территории? — рассуждает он. — Сегодняшняя ситуация позволила вскрыть проблемы, что у нас есть. Сейчас цифровое пространство заполнено вражескими системами и программами, которые мы должны выбить с территории, чтобы обеспечить свою обороноспособность.

Впрочем, судя по комментариям участников конференции, такие возможности у российских компаний есть. Они готовы активизировать развитие своих разработок после ухода с рынка иностранных аналогов, которые ранее пользовались бóльшим спросом у заказчиков.

— Наш опыт показал, что те организации, которые переводили бизнес-процессы в «цифру» и обеспечивали цифровизацию с помощью отечественных продуктов и IT-компаний, сейчас не испытывают трудностей, — говорит представитель компании «Базаль СПО» Евгения Крынина. — Западные вендоры ушли, мы видим рост интереса к отечественным разработчикам и можем самостоятельно обеспечить независимость от западных технологий.

Генеральный директор компании Haulmont Александр Зоткин рассказывает, что в его компании работают около 600 сотрудников, и она создает технологии, которые конкурентоспособны на мировом рынке. Например, это платформа Jmix, которая широко используется в госсекторе.

Ожидается, что в ходе конференции участники представят экспертному сообществу свои наиболее яркие технологические инициативы, а также из первых уст узнают актуальные запросы представителей органов власти к цифровому бизнесу. Итоги обсуждения будут учитываться при формировании стратегии по обеспечению подлинного суверенитета Российской Федерации в сфере технологий и цифрового развития.

Участие в I Стратегической конференции «Импортонезависимость» принимают свыше 300 человек из более чем 70 регионов России. Среди них — IT-руководители, первые лица федеральных органов власти, отвечающих за цифровизацию, представители промышленности, научного и экспертного сообщества.

Ранее редакция сообщала, что в регионе разработаны меры поддержки IT-отрасли, а недавно в область пришла крупная IT-компания, работающая на международных рынках.