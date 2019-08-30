Форсунки дизельных двигателей: причины ремонта

Устройства работают в интенсивном режиме, в условиях постоянных перегрузок, что негативно сказывается на их техническом состоянии.

Чтобы силовой агрегат работал без сбоев, важно регулярно проверять и при необходимости восстанавливать работоспособность форсунок. Качественную диагностику на специализированном стенде выполняют в центрах по ремонту форсунок дизельных двигателей.

Основные причины ремонта

В список наиболее распространенных проблем, которые приводят к неисправностям форсунок, входит:

качество дизельного топлива, не соответствующее действующим стандартам – воспламенение воздушно-топливной смеси раньше или позже положенного времени приводит к прогоранию деталей форсунки;

присутствие в топливе присадок, красителей, оседающих на внутренних каналах форсунки под воздействием давления и высоких температур;

наличие в дизтопливе тяжелых углеводородов – они не способны полностью испаряться или сгорать, поэтому оседают, образуя плотный налет и снижая пропускную способность устройства, распыляющего топливную смесь;

механическое загрязнение топлива, поступающего в дизельный агрегат, частицами ржавчины, крупицами металла от трущихся элементов насоса – их воздействие приводит к эрозии поверхности и быстрому износу узлов и деталей форсунок.



Виды неисправностей форсунок

К нарушениям в работе дизельного агрегата приводит:

загрязнение деталей инжектора продуктами сгорания;

эрозия или деформация уплотнительных колец;

механический износ деталей форсунки;

оплавление кончика инжектора;

существенное сужение проходного отверстия распылителя;

ржавчина на стержне и игле инжектора, в фильтре тонкой очистки;

повреждение штифта инжектора из-за перегрева;

уменьшение хода стержня инжектора или поршня клапана;

перегорание катушки электромагнитной форсунки.

Для восстановления функциональности двигателя не обязательно менять поврежденную форсунку – даже при наличии нескольких неисправностей топливный распылитель можно отремонтировать. В самых сложных случаях такой ремонт обойдется не более чем в треть цены нового инжектора.

Основные этапы ремонта

Для полноценной диагностики и ремонта форсунок рекомендуется обратиться в специализированный центр. Попытки самостоятельно устранить неисправность могут в дальнейшем привести к серьезной поломке дизельного агрегата из-за неправильного режима эксплуатации.

Стандартная последовательность работ по диагностике и восстановлению инжекторов:

проверка работы двигателя на стенде общей диагностики;

если определены проблемы в контуре топливоподачи, работа двигателя проверяется на специализированном стенде;

если причина неисправности – небольшое засорение, выполняется химическая промывка без демонтажа с применением специальных составов (рекомендуется планово проводить каждые 30 тысяч км пробега);

при серьезных проблемах инжекторы демонтируют с силового агрегата, очищают от внешних загрязнений, полностью разбирают и осматривают для выявления дефектов;

детали форсунки очищаются от загрязнений, включая смолистые отложения, в специальной ультразвуковой ванне;

производится сборка форсунок с заменой поврежденных элементов и обязательной заменой уплотнителей;

проводятся испытания инжекторов на специальном стенде с целью проверить работоспособности и отрегулировать;

отремонтированные инжекторы устанавливаются на двигатель, при необходимости производится наладка блоков управления силового агрегата.

Восстановление работоспособности форсунок в сервисном центре, оснащенном современным оборудованием, займет не более двух дней.