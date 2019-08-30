Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Форсунки дизельных двигателей: причины ремонта

  • 30/08/2019, 13:38
Форсунки отвечают за подачу топлива в цилиндр дизельного двигателя, распыляют и распределяют топливную смесь по камерам сгорания.

Устройства работают в интенсивном режиме, в условиях постоянных перегрузок, что негативно сказывается на их техническом состоянии. 

Чтобы силовой агрегат  работал без сбоев, важно регулярно проверять и при необходимости восстанавливать работоспособность форсунок.  Качественную диагностику на специализированном стенде выполняют в центрах по ремонту форсунок дизельных двигателей.

Основные причины ремонта

В список наиболее распространенных проблем, которые приводят к неисправностям форсунок, входит:

  • качество дизельного топлива, не соответствующее действующим стандартам – воспламенение воздушно-топливной смеси раньше или позже положенного времени приводит к прогоранию деталей форсунки;
  • присутствие в топливе присадок, красителей, оседающих на внутренних каналах форсунки под воздействием давления и высоких температур;
  • наличие в дизтопливе тяжелых углеводородов – они не способны полностью испаряться или сгорать, поэтому оседают, образуя плотный налет и снижая пропускную способность устройства, распыляющего топливную смесь;
  •  механическое загрязнение топлива, поступающего в дизельный агрегат, частицами ржавчины, крупицами металла от трущихся элементов насоса – их воздействие приводит к эрозии поверхности и быстрому износу узлов и деталей форсунок.

Виды неисправностей форсунок

К нарушениям в работе дизельного агрегата приводит:

  • загрязнение деталей инжектора продуктами сгорания;
  • эрозия или деформация уплотнительных колец;
  • механический износ деталей форсунки;
  • оплавление кончика инжектора;
  • существенное сужение проходного отверстия распылителя;
  • ржавчина на стержне и игле инжектора, в фильтре тонкой очистки;
  • повреждение штифта инжектора из-за перегрева;
  • уменьшение хода стержня инжектора или поршня клапана;
  • перегорание катушки электромагнитной форсунки.

Для восстановления функциональности двигателя не обязательно менять поврежденную форсунку – даже при наличии нескольких неисправностей топливный распылитель можно отремонтировать. В самых сложных случаях такой ремонт обойдется не более чем в треть цены нового инжектора. 

Основные этапы ремонта

Для полноценной диагностики и ремонта форсунок рекомендуется обратиться в специализированный центр. Попытки самостоятельно устранить неисправность могут в дальнейшем привести к серьезной поломке дизельного агрегата из-за неправильного режима эксплуатации.

Стандартная последовательность работ по диагностике и восстановлению инжекторов:

  • проверка работы двигателя на стенде общей диагностики;
  • если определены проблемы в контуре топливоподачи, работа двигателя проверяется на специализированном стенде;
  • если причина неисправности – небольшое засорение, выполняется химическая промывка без демонтажа с применением специальных составов (рекомендуется планово проводить каждые 30 тысяч км пробега);
  • при серьезных проблемах инжекторы демонтируют с силового агрегата, очищают от внешних загрязнений, полностью разбирают и осматривают для выявления дефектов;
  • детали форсунки очищаются от загрязнений, включая смолистые отложения, в специальной ультразвуковой ванне;
  • производится сборка форсунок с заменой поврежденных элементов и обязательной заменой уплотнителей;
  • проводятся испытания инжекторов на специальном стенде с целью проверить работоспособности и отрегулировать;
  • отремонтированные инжекторы устанавливаются на двигатель, при необходимости производится наладка блоков управления силового агрегата. 

Восстановление работоспособности форсунок в сервисном центре, оснащенном современным оборудованием, займет не более двух дней.

Популярное с сайта

В информсистему здравоохранения области интегрируют телемедицину

В информсистему здравоохранения области интегрируют телемедицину

30/08/2019, 10:55
Во втором квартале 2020 года к ней должны подключиться более 100 медучреждений региона.
Суд оставил выборы мэра без интриги

Суд оставил выборы мэра без интриги

30/08/2019, 10:37
Рассмотрен иск по поводу снятия с выборов действующего главы города.
Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по кредитным просрочкам

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по кредитным просрочкам

29/08/2019, 19:13
За первое полугодие 2019 года просроченная задолженность новосибирцев выросла на 156 млн рублей.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

В Академгородке появится математический центр мирового уровня

30/08/2019, 13:03

Прокачай мне качели!

30/08/2019, 12:39

Фермеры наращивают производство

30/08/2019, 12:02

РАТМ Холдинг подключился к созданию индустриального парка «РИД Катайск»

30/08/2019, 11:34

Для новосибирских компаний открыты рынки Ростовской области

30/08/2019, 11:27

В информсистему здравоохранения области интегрируют телемедицину

30/08/2019, 10:55

Суд оставил выборы мэра без интриги

30/08/2019, 10:37

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по кредитным просрочкам

29/08/2019, 19:13

В сноуборд-парке «Горский» открылась трасса для вейкборда

29/08/2019, 19:08

В аэропорту Толмачёво запущен новый цех бортового питания

29/08/2019, 18:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска