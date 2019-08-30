В Линёво будет создан машиностроительный завод пищевого оборудования

Масштабный инвестиционный проект «Создание машиностроительного завода пищевого оборудования» будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» в Новосибирской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно документу, администрации рабочего поселка Линево Искитимского района рекомендовано предоставить в аренду земельный участок площадью порядка 41 тыс. кв. м. для реализации данного проекта ООО «Сибтехфарм». Срок реализации проекта составляет 5 лет. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, что ранее в Линёво началась реализация еще одного масштабного инвестиционного проекта – строительства завода по производству солей и редкоземельных металлов.

Ход реализации комплексного инвестиционного плана рабочего поселка Линёво глава Новосибирской области Андрей Травников обсудил в Москве на рабочей встрече с заместителем председателя госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», генеральным директором некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ириной Макиевой. Рабочий поселок Линёво получил статус ТОСЭР 16 марта 2018 года.

Фото: с сайта компании