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В Академгородке появится математический центр мирового уровня

Совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня выбрал четырех победителей.
  • 30/08/2019, 13:03
В Академгородке появится математический центр мирового уровня

В четверг в Минобрнауки РФ прошло заседание совета по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня. Для участия в конкурсе было отобрано 9 заявок, которые объединяют 11 городов из разных регионов России. Центры могут создаваться как на базе одной организации, так и на базе консорциума организаций. Математический центр в Академгородке вошел в число четырех победителей, сообщает пресс-служба НГУ.

Новосибирский госуниверситет и Институт математики им. Соболева СО РАН создадут «Математический центр в Академгородке» как консорциум. В рамках программы центра выделены 10 научных направлений: 6 из них — в институте, 4 — в НГУ. Также деятельность Центра предполагает развитие образовательного и кадрового компонентов университета: программы основного и дополнительного образования, конференции, воркшопы, симпозиумы, приглашение ведущих ученых и постдоков, в том числе иностранных.

«Математический центр в Академгородке» сможет обеспечить передовой уровень фундаментальных исследований в математике и смежных областях, профессиональный рост молодых исследователей и преподавателей в области математики, а также получит дополнительные финансовые возможности для проведения международных научных конференций, олимпиад для школьников и студентов и специализированных семинаров. Кроме того, задачами центра являются интеграция российских математических исследований в мировую науку, развитие и повышение востребованности российских математических журналов и формирование новых учебных программ для подготовки специалистов в современных направлениях фундаментальных и прикладных актуальных проблем математики, в том числе для решения проблем «цифровизации» экономики и управления, разработки и развития систем обработки больших данных и суперкомпьютерных вычислений, а также создания на их основе интеллектуальных систем обработки данных и управления.

— Плановая запрашиваемая сумма на создание центра составила 880 миллионов рублей. С учетом софинансирования, общая стоимость проекта будет около 952 миллиона рублей, — уточнил декан Механико-математического факультета Игорь Марчук. —Математический центр позволит решить проблемы, связанные с новыми исследовательскими направлениями мировой научной повестки и поддерживать классические направления математики. Обеспечение лидирующих позиций российских математиков в мире как в краткосрочной перспективе, так и в будущем будет за счет новых направлений, мониторинга научной повестки, привлечения молодых квалифицированных кадров и широкого международного сотрудничества.

Согласно целям нацпроекта «Наука», к концу 2020 года должно быть создано не менее четырех международных математических центров. Национальный проект «Наука» разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации — с октября 2018 года по 2024 год (включительно).

Всего на финансирование математических центров до 2024 года предусмотрено более 3,7 млрд рублей, включая средства федерального бюджета в размере более 3,5 млрд рублей.

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