Форум биотехнологий OpenBio-2024 стартовал в Новосибирской области

В Биотехнопарке наукограда Кольцово стартовала XI Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2024* при поддержке Правительства Новосибирской области. В этом году задействованы представители органов власти, академики РАН, представители федеральных научных и образовательных центров, производственных предприятий, технопарков. На сегодняшний день зарегистрировались участники из 55 регионов нашей страны. Кроме того, регистрацию прошли представители ДНР, а также ученые из 12 иностранных государств.
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев рассказал, что в рамка форума проходят лекции, круглые столы, выставка разработок, презентация научных исследований, а также осуществляется конструктивный, живой диалог научного сообщества, власти и бизнеса.
Министр отметил, что первый раз в ознаменование Года семьи и Десятилетия науки и технологий, OpenBio запускает в Лицее Технополис бесплатный научно-популярный лекторий для всей семьи, школьников и студентов.
— Эту повестку с интеграцией семьи в научно-познавательный контекст продолжит Всероссийский фестиваль Наука 0+ в Новосибирской области, который проводится Правительством региона, — подчеркнул Вадим Васильев.
OpenBio-2024 продлится до 27 сентября. За это время состоится более 20 мероприятий.
Подробнее на сайте министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.
* Ежегодный отраслевой комплекс мероприятий, посвященных развитию технологий в сфере наук о жизни.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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