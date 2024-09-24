В конце 2024 года начнется строительство нового общежития современного кампуса НГУ

В Новосибирске готовится к запуску второй этап первой очереди строительства современного кампуса НГУ. Во второй этап включено новое здание общежития, которое станет дополнением к комфортной инфраструктуре. Проект здания разработан в едином архитектурном стиле кампуса.
Общая площадь общежития для учеников СУНЦ НГУ составит порядка 15 тысяч квадратных метров. На 6 этажах разместятся 2-х и 3-местные комнаты вместимостью на 562 человека, складские и административные помещения, общие досуговые комнаты и медицинский блок.
Строительство нового объекта начнется в конце 2024 года на месте старого здания СУНЦ НГУ. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2028 года.
Ранее редакция сообщала о том, что новые общежития современного кампуса НГУ начали заселять студентами.
Источник фото: предоставлено пресс-службой НГУ.
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