В суд направлено дело об избиении подростка мужчинами в Новосибирске

Прокуратура направила в суд уголовное дело об избиении двумя мужчинами 16-летнего парня на пляже СНТ «Кедр».

– Прокурор Первомайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 36-летних местных жителей, – отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что компания из четырех человек: двух мужчин, женщины и ребёнка — отдыхала на берегу. Взрослые представители сильного пола распивали спиртное и в один из моментов начали конфликт с женщиной и подростком. Причиной агрессивного поведения стала модная стрижка парня.

Мужчины стали оскорблять несовершеннолетнего с матерью. Затем нарушители закона повалили 16-летнего парня на землю и ударили его несколько раз.

– Заступившуюся за сына мать столкнули в озеро, – отметили в ведомстве.

Дело рассмотрит по существу Первомайский районный суд Новосибирска.

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин взял на контроль дело хулигана, избившего инвалида под Новосибирском.