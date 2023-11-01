Форум «Дни Сибири и Арктики-2023» пройдет в Москве в середине ноября

II Деловой форум «Дни Сибири и Арктики-2023» пройдет в Москве с 15-17 ноября 2023 года. К участию в работе форума приглашены представители Совета Федерации РФ, Госдумы РФ, Российской академии наук, крупнейших российских компаний, ФОИВ и ведомств, СМИ и общественность.

Список задач по развитию и сохранению национальной безопасности Сибири и Арктики расширяется. Решение их существенно смогут повлиять на социально-экономическое становление территорий. Важнейшее влияние на процесс оказывает динамично работающий Северный морской муть.

Участники форума обсудят актуальные проблемы и перспективы развития Сибири и регионов, входящих в АЗРФ: импортозамещения, транспортной инфраструктуры и северной логистики, агропромышленного сектора и «зеленую энергетику», концепции ГРР и освоения недр, экологии на северных территориях и возможность реализация принципов ESG, международного сотрудничества, культуры и сохранения родных языков народов Арктики.

Модератором круглого стола «АПК Сибири: достижения и перспективы» будет главный редактор информационно-аналитического портала infopro54 Юлия Данилова.

В рамках форума запланирована не только деловая программа. С начала декабря москвичи и гости столицы смогут увидеть в метрополитене Москвы (станция Савеловская) фотовыставку «Сибирь и Арктика в лицах», которая сможет показать характер, красоту души и силу людей, живущих на сибирских и северных территориях.

Принять участие в деловой программе форума можно при регистрации на:

официальном сайте Форума;

сайте

Место проведения форума: СФ ФС РФ, ГД ФС РФ, Правительство г. Москвы, «Точка кипения – Арбат» (г. Москва, Новый Арбат, д.36).

По инициативе Специального представителя президента Российской Федерации по международным делам Арктики и Антарктики, депутата ГД ФС РФ VIII созыва А. Н. Чилингарова в 2022 году в Москве успешно состоялся Деловой форум «Дни Сибири и Арктики-2022».

В работе форума приняло участие более 400 человек из регионов Сибири и АЗРФ.

Деловые площадки форума показали высокий интерес регионов к обсуждаемым вопросам и нахождения путей их решения, которые в дальнейшем поспособствуют социально-экономическому развитию российских регионов. По итогам форума была подготовлена резолюция, в которую вошло более двухсот предложений.

Организационный комитет: Ассоциация партнеров по координации использования Северного морского пути и Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

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