Вместе с SHAMANом споют 26 новосибирских школьников

Новосибирский восьмиклассник Артем Жиров вместе с другими талантливыми ребятами готовится к концерту, где они выступят с SHAMANом на одной сцене в Москве. Концерт пройдет в честь Дня народного единства, который состоится 4 ноября. Об этом сообщает МАОУ СОШ №215 имени Д. А. Бакурова.

На видео, которое опубликовало в социальных сетях учебное заведение, ребята репетируют песню «Я русский!». Отметим, что для выступающих проводят мастер-классы и встречи с опытными наставниками.

Ранее редакция сообщала о том, что восьмиклассник из Новосибирска выступит вместе с SHAMAN’ом в Москве.