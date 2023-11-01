Глава сети муниципальных аптек Новосибирска признался, куда исчезают лекарства

С января по сентябрь 2023 года в Новосибирскую область отгружено фармпрепаратов на 16 млрд рублей. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Индекс отрасли фармпроизводства в регионе составил 116%. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин. По его словам, в области работают предприятия, которые производят сотни групп лекарственных препаратов, в том числе оригинальные препараты, дженерики, БАДы, вакцины и т.д. Кроме того, в области работают 1200 аптек, из них 850 ― в Новосибирске.

— Осенью и весной возникают ситуации, когда в аптеках возникает определенный дефицит лекарственных препаратов в связи с сезонным спросом. Но мы следим за динамикой запаса. К примеру, сейчас увеличили закупку групп противовирусных препаратов на 26%, а также гормональных препаратов и антикоагулянтов, — говорит Останин. — Периодически в СМИ поднимаются вопросы о дефиците инсулинсодержащих препаратов, но поставщики также наращивают запас этих лекарств. У нас обеспокоенности нет ни по одной группе.

Директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин также заявил, что дефицита лекарств в сети нет, к сезонному спросу муниципальное предприятие готово, запас составляет не менее месяца с учетом выбываемости.

— В этом году мы не фиксировали повышенного спроса по каким-то препаратам, в том числе инсулинсодержащим. Эта проблема была актуальна в 2022 году, когда мы за неделю могли реализовывать несколько месячных запасов, в том числе инсулинсодержащих препаратов зарубежного производства, мы работали с отложенным спросом, — говорит Гришунин. — Тем не менее нам удалось не допустить спекулятивного поднятия цен и дефицита, в том числе за счет ограничения продажи в одни руки.

По его словам, в 2023 году, несмотря на уход с рынка ряда производителей, дефектуры не наблюдается, так как спрос обеспечен синонимичной заменой. При этом Гришунин подчеркнул, что периодические проблемы с поставками лекарств не новосибирская, и даже не российская проблема.

— К нам регулярно обращаются покупатели, мы отслеживаем ситуацию и видим, что физлица приобретают у нас лекарства для граждан других стран, в том числе европейских государств. Препараты могут находиться на перерегистрации, или производители прекращают их выпускать, так как считают, что они невостребованы и нерентабельны, поэтому люди готовы их искать и покупать даже в другой стране. Это рабочая ситуация, и в ней нет ничего экстраординарного, — подчеркнул Гришунин.

Участники рынка также отметили, что коллеги по линии здравоохранения должны выписывать медпрепараты не только по бренду, но и искать аналоги с точки зрения медицинского воздействия. Это актуально и для покупателей.

— Мы уже не раз сталкивались с ситуациями, когда люди, не увидев знакомый бренд в аптеке, поднимали шум в СМИ, а потом выяснялось, что в продаже представлено большое количество аналогов, в том числе российских, — говорит Останин.

По данным Дмитрия Гришунина, в настоящий момент 60% препаратов в сети ― отечественные и 40% ― импортные.

— Дефектура часто возникает потому, что покупателям нужно конкретное торговое наименование препарата, а стоит отталкиваться от действующего вещества, — соглашается Гришунин. — Логистические вопросы с поставками лекарств решены. Да, некоторые игроки прекратили импорт в Россию, но есть те, кто производит синонимичные лекарственные препараты. В части предложения отрасль стабилизировалась. Большинство игроков остались и продолжают работать, фармрынок в России очень высококонкурентный.

При этом Максим Останин отметил, что с января по сентябрь средний рост цен на лекарства в аптечной сети Новосибирска составил 1%, а по сравнению с прошлым годом — около 4%, в том числе по препаратам с зарубежной составляющей. Дмитрий Гришунин напомнил, что 70% препаратов, которые продаются в муниципальной сети, относятся к категории ЖНВЛП, то есть предельные цены на них устанавливает государство.

Он согласился с цифрами общерыночной наценки, которые озвучил замминистра.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска заметили массовое закрытие аптек.