Форум «Сибирская строительная неделя – 2024» начал работу в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии открытия XII международного форума «Сибирская строительная неделя – 2024».

«Считаю, что срочные задачи импортозамещения, с которыми мы столкнулись в 2022 году, были достаточно оперативно решены. Это не значит, что нам некуда двигаться, ещё есть позиции, которые требуют организации производства в стране или в отдельных регионах. Но если посмотреть на реализацию крупных жилищных, социальных проектов, то в целом мы научились обеспечивать строительство материалами, оборудованием, которое производится преимущественно в Российской Федерации, иногда в дружественных государствах», — отметил глава региона.