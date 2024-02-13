Форум «Сибирская строительная неделя – 2024» начал работу в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии открытия XII международного форума «Сибирская строительная неделя – 2024».
«Считаю, что срочные задачи импортозамещения, с которыми мы столкнулись в 2022 году, были достаточно оперативно решены. Это не значит, что нам некуда двигаться, ещё есть позиции, которые требуют организации производства в стране или в отдельных регионах. Но если посмотреть на реализацию крупных жилищных, социальных проектов, то в целом мы научились обеспечивать строительство материалами, оборудованием, которое производится преимущественно в Российской Федерации, иногда в дружественных государствах», — отметил глава региона.
В ходе расширенного заседания Правления Российского Союза строителей рассматривались вопросы инновационного развития и технологической независимости отечественной строительной отрасли, совершенствование технического регулирования строительства.
Губернатор отметил плодотворное сотрудничество с органами экспертизы и вклад специалистов Главгосэкспертизы в успешную реализацию региональных строительных проектов.
Фото с сайта правительства НСО
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru