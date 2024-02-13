Мошенники научились подделывать документы об уплате утилизационного сбора в Сибири

В 2023 году в регионы Сибири в 3 раза увеличился импорт легковых автомобилей, и в 2 раза грузовых. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника СТУ, начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Он пояснил, что таможня сейчас сталкивается с ситуациями, когда обращаются физлица и предоставляют недействительные документы: подделанные документы купли-продажи, подделки по оплате таможенных приходных ордеров.

— Просьба проверять документы при оформлении сделки и в случае необходимости обращаться за консультацией в таможенные органы, — подчеркнул Колыханов.

В целом в 2023 году Сибирское таможенное управление оформило более 12 тысяч приходных ордеров по утилизационному сбору по автосредствам — рост составил в 1.5 раза. В СТУ пояснили, что рост обусловлен увеличением ввоза транспортных средств из Казахстана и Киргизии.

Напомним, по оценкам экспертов, за 2023 год в Россию через параллельный импорт было ввезено 137 тысяч автомобилей. В 2024 году параллельный импорт автомобилей будет регулироваться правительством РФ жестче, поэтому результаты 2023 года едва ли удастся существенно превысить. При этом на рынок России в 2024 году могут приехать б\у автомобили из Китая. При ежегодном объеме продаж по 25 млн штук авто в КНР, китайский авторынок вскоре достигнет насыщения. Тогда остро встанет вопрос о сбыте машин с пробегом. Возможно, они пойдут в Россию.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что с российского авторынка может исчезнуть целый ряд моделей. Из-за повышения ставок утилизационного сбора и снижения курса рубля.