Форум «Технопром» становится основной площадкой координации усилий для достижения технологического суверенитета России

По словам главы Новосибирской области, отдельного нацпроекта «Наука и университеты» теперь нет. И мероприятия, связанные с поддержкой исследований и развития университетов, содержатся во многих других национальных проектах, таких как «Кадры», «Молодёжь и дети», «Технологические проекты» и многие другие.

— А Технопром фактически становится основной площадкой, где происходит сборка усилий между исследователями, инноваторами, технологическими предпринимателями и представителями университетского сообщества, — подчеркнул Андрей Травников.

В связи с этим, отметил глава региона, у каждого министра, у каждого заместителя губернатора должен быть блок отраслевых мероприятий, который нужно увязать с основной повесткой Технопрома. Главная цель — выстраивание диалога между исследователями, инноваторами и реальными секторами, отраслями экономики. Поэтому прошу всех максимально включиться в подготовку форума.

Напомним, что международный форум технологического развития «Технопром» состоится в 11-й раз – с 27 по 30 августа. Он пройдет под девизом «Наука и технологии – основа социально-экономического и пространственного развития России» и в формате технологической недели. Организатором форума является правительство Новосибирской области.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова рассказала, что одной из главных задач форума является обсуждение основных приоритетов научно-технологического развития и планы развития высокотехнологичных отраслей экономики на период до 2030 года, а также предложение инструментов, подходов для их реализации с участием регионов; привлечение партнёров из дружественных стран к сотрудничеству в научно-технологической сфере.

Для участников форума запланированы экскурсии на новосибирские предприятия, в вузы, составлены промышленные экскурсионные маршруты.