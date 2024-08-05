«С какого перепугу меня задержали?»: неадекватного пассажира сняли с рейса в новосибирском Толмачево

Транспортные полицейские привлекли к ответственности за хулиганство пассажира рейса «Челябинск-Новосибирск». Мужчина ругался и матом и не реагировал на замечания членов экипажа самолета. О дебошире сотрудники авиакомпании сообщили в полицию.

Буйным пассажиром оказался 62-летний житель республики Башкортостан. Когда его передали в руки правоохранителям, он потребовал объяснений причины такой встречи.

— А с какого перепугу меня задержали? И где эти свидетели?, — возмутился дебошир.

Полицейские доставили задержанного в дежурную часть, где в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее редакция сообщала о том, что супруги-скандалисты посадили в Новосибирске самолет, летевший в Иркутск из Москвы.