«С какого перепугу меня задержали?»: неадекватного пассажира сняли с рейса в новосибирском Толмачево

Транспортные полицейские привлекли к ответственности за хулиганство пассажира рейса «Челябинск-Новосибирск». Мужчина ругался и матом и не реагировал на замечания членов экипажа самолета. О дебошире сотрудники авиакомпании сообщили в полицию.
Буйным пассажиром оказался 62-летний житель республики Башкортостан. Когда его передали в руки правоохранителям, он потребовал объяснений причины такой встречи.
— А с какого перепугу меня задержали? И где эти свидетели?, — возмутился дебошир.
Полицейские доставили задержанного в дежурную часть, где в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Ранее редакция сообщала о том, что супруги-скандалисты посадили в Новосибирске самолет, летевший в Иркутск из Москвы.
Источник фото и видео: Телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири».
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru